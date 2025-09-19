Погода сегодня 19 сентября в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди гуляют осенью. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 19 сентября, дали синоптики. Будет переменная облачность. Осадки возможны только ночью в юго-восточных областях и днем в западных регионах.

Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 19 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до +6...+11 °С, на юге на крайнем западе страны — до +9...+14 °С. Днем потеплеет до +18...+23 °С, а на Закарпатье, Одесской и Николаевской областях — до +25 °С. Наиболее прохладно будет в Карпатах: ночью +3...+8 °С, днем +9...+14 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра достигнет 5–10 м/с. Ночью в столице будет +8...+10 °С, а в Киевской области — +6...+11 °С. Днем в Киеве потеплеет до +20 °С, а за пределами столицы — до +18...+23 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта осадков на 19 сентября 2025 года. Фото: GFS (NOAA)

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 19 сентября из-за антициклона с юго-запада дождей в Украине почти не будет: они возможны разве что в западных областях. Днем воздух прогреется до +19...+24 °С.

Напомним, синоптик Наталья Птуха прогнозирует, что тепло в Украине задержится как минимум до 24 сентября. В некоторых регионах днем ожидается до +29 °С.

Ранее Наталка Диденко сообщила, что 19 сентября в Украину придет потепление до +24 °С. В выходные же столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +28 °С.