Головна Метео Від +3 °С до +25 °С — яка погода буде в Україні сьогодні

Від +3 °С до +25 °С — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 06:25
Погода сьогодні 19 вересня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди гуляють восени. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 19 вересня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Опади можливі лише вночі в південно-східних областях і вдень у західних регіонах.

Про це в четвер, 18 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 19 вересня 

Погода в Україні 19 вересня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +6...+11 °С, на півдні на крайньому заході країни — до +9...+14 °С. Удень потеплішає до +18...+23 °С, а на Закарпатті, Одещині й Миколаївщині — до +25 °С. Найбільш прохолодно буде в Карпатах: уночі +3...+8 °С, вдень +9...+14 °С.

Температури в Україні 19 вересня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-західного вітру сягне 5–10 м/с. Уночі у столиці буде +8...+10 °С, а на Київщині — +6...+11 °С. Удень у Києві потеплішає до +20 °С, а за межами столиці — до +18...+23 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

Опади в Україні 19 вересня 2025 року
Карта опадів на 19 вересня 2025 року. Фото: GFS (NOAA)

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 19 вересня через антициклон із південного заходу дощів в Україні майже не буде: вони можливі хіба що в західних областях. Удень повітря прогріється до +19...+24 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталія Птуха прогнозує, що тепло в Україні затримається щонайменше до 24 вересня. У деяких регіонах удень очікується до +29 °С.

Раніше Наталка Діденко повідомила, що 19 вересня в Україну прийде потепління до +24 °С. У вихідні ж стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до +28 °С.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
