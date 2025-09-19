Сніг в Україні — Діденко сказала, коли чекати похолодання

Сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Вкінці наступного тижня, після 26 вересня, у Карпатах та навколишніх регіонах можливий сніг та мокрий сніг. В інших регіонах подібних опадів не передбачається.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Коли буде сніг в Україні

"Я написала у пості про можливий сніг та мокрий сніг у Карпатах та навколокарпатських регіонах у кінці наступного тижня, після 26 вересня. І ще написала сотні разів, що прогнози із більшою завчасністю завжди потребують уточнення. Однак багато медіа та Telegram-каналів інтерпретували це по-своєму", — написала синоптик.

Діденко пояснила, що довгострокові прогнози погоди потребують багато уточнень і часто вони можуть змінюватись вже ближче до потрібної дати. За її словами, метеорологічні дані на наступні вихідні задалекі, аби рішуче стверджувати про те чи інше явище. Але все ж сніг можливий.

"Але я писала, пишу і буду писати про можливі, зазначу можливі ризики, повʼязані зі станом атмосфери на ту чи іншу дату, на ту чи іншу географічну локацію. Це мій обовʼязок повідомити людей про ймовірні синоптичні зміни, щоб вони підготувалися принаймні щоб були поінформовані", — зазначила синоптик.

Нагадаємо, температура повітря в Україні сьогодні коливатиметься в межах +3...+25 °С. Опади можливі лише в кількох регіонах.

Водночас синоптик Наталія Птуха назвала дату, до якої в Україні буде панувати тепла погода. Літо не поспішає тікати.