Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 10 сентября

Люди идут в дождь. Фото: Вечірній Київ

В Украине во вторник, 10 сентября, прогнозируют облачную погоду. Столбики термометров днем максимально достигнут +29 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 10 сентября

Завтра ожидается переменная облачность, а в восточных, юго-восточных, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В то же время на остальной территории день пройдет без осадков.

Синоптики прогнозируют преимущественно юго-восточный ветер, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+15 °С, на побережье морей до +17 °С, а днем — +24...+29 °С, на Прикарпатье и Закарпатье +17...+22 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 10 сентября

В Киевской области завтра будет переменная облачность, без осадков. Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет +10...+15 °С, днем — +24...+29 °С. В Киеве ночью ожидается +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.