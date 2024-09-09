Прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра, 10 сентября

Дожди и грозы — в Укргидрометцентре предупредили, жителям каких областей понадобятся зонты
В Украине во вторник, 10 сентября, прогнозируют облачную погоду. Столбики термометров днем максимально достигнут +29 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине 10 сентября
Завтра ожидается переменная облачность, а в восточных, юго-восточных, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В то же время на остальной территории день пройдет без осадков.
Синоптики прогнозируют преимущественно юго-восточный ветер, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +10...+15 °С, на побережье морей до +17 °С, а днем — +24...+29 °С, на Прикарпатье и Закарпатье +17...+22 °С.
Погода на Киевщине 10 сентября
В Киевской области завтра будет переменная облачность, без осадков. Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха будет +10...+15 °С, днем — +24...+29 °С. В Киеве ночью ожидается +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.
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