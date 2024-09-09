Прогноз погоди від Укргідрометцентру на завтра, 10 вересня

Люди йдуть під дощем. Фото: Вечірній Київ

В Україні у вівторок, 10 вересня, прогнозують хмарну погоду. Стовпчики термометрів вдень максимально сягнуть +29 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Погода в Україні 10 вересня

Завтра очікується мінлива хмарність, а у східних, південно-східних, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях — місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Водночас на решті території день пройде без опадів.

Синоптики прогнозують переважно південно-східний вітер, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься у межах +10...+15 °С, на узбережжі морів до +17 °С, а вдень — +24...+29 °С, на Прикарпатті та Закарпатті +17...+22 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 10 вересня

У Київській області завтра буде також мінлива хмарність, без опадів. Вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +10...+15 °С, вдень — +24...+29 °С. У Києві вночі очікується +12...+14 °С, вдень +25...+27 °С.