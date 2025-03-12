Сегодня в Украине в некоторых областях ожидается дождь и сильный ветер

Женщина на улице под дождем под дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, в среду 12 марта, по всей территории Украины погода будет теплой и влажной. Однако в некоторых регионах местами пройдут дожди.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Прогноз погоды в Украине на 12 марта

Сегодняшнюю погоду будет определять поле пониженного давления. Это обусловит увеличение облачности из-за атмосферных фронтов с запада и юго-запада.

Днем на небольшой дождь рассчитываем только в северной части страны, но с юго-запада можно ожидать влажный теплый воздух.

Ветер в Карпатах, местами в Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет с порывами в пределах 15-20 м с.

Температура +14...+19 °С. На побережье морей +9...+14 °С, в Карпатах +8...+13 °C.

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Погода в Киеве 12 марта

Сегодня в Киеве ожидается облачная погода и небольшие осадки утром. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха +10...+12 °C.

Прогноз от Наталки Диденко

Диденко рассказала, что сегодня в западных и северных областях, а также в Винницкой области пройдут дожди. В южной части, центральных областях и на востоке следует ожидать штормовой ветер, порывы которого достигнут 15-20 м/с.

Карта ветров в Украине 12 марта. Фото: Метеопост

Температура в северных районах Сумщины и Черниговщины составит +9...+12 °C. Однако это не означает, что Украину накроют холода, ведь в большинстве областей в среду предполагается +12...+18 °C.

Напомним, на Солнце зафиксировали только четыре вспышки, поэтому опасности для метеозависимых людей нет.

Ранее в Укргидрометцентре опровергли сообщение о том, что Украину накроет мощный ураган. Такую информацию распространили в соцсетях.