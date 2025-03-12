Сьогодні в Україні в деяких областях очікується дощ та сильний вітер

Жінка на вулиці під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні, у середу 12 березня, по всій території України погода буде теплою і вологою. Проте в деяких регіонах місцями пройдуть дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Прогноз погоди в Україні на 12 березня

Сьогоднішню погоду визначатиме поле зниженого тиску. Це зумовить збільшення хмарності через атмосферні фронти з заходу та південного заходу.

Вдень на невеликий дощ розраховуємо лише у північній частині країни, але з південного заходу можна очікувати вологе тепле повітря.

Вітер в Карпатах, місцями у Київській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях буде з поривами в межах 15-20 м с.

Температура +14...+19 °С. На узбережжі морів +9...+14 °С, в Карпатах +8...+13 °C.



Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Погода в Києві 12 березня

Сьогодні у Києві очікується хмарна погода та невеликі опади вранці. Вітер південно-західний, 3-6 м/с. Температура повітря +10...+12 °C.

Прогноз від Наталки Діденко

Діденко розповіла, що сьогодні у західних та північних областях, а також на Вінниччині пройдуть дощі. У південній частині, центральних областях та на сході слід очікувати штормовий вітер, пориви якого сягнуть до 15-20 м/с.

Карта вітрів в Україні 12 березня. Фото: Метеопост

Температура у північних районах Сумщини та Чернігівщини становитиме +9...+12 °C. Однак це не означає, що Україну накриють холоди, адже у більшості областях у середу передбачається +12...+18 °C.

Нагадаємо, на Сонці зафіксували лише чотири спалахи, тому небезпеки для метеозалежних людей немає.

Раніше в Укргідрометцентрі спростували повідомлення про те, що Україну накриє потужний ураган. Таку інформацію поширили в соцмережах.