Главная Метео В Украину идет холодный фронт — прогноз от Диденко на завтра

В Украину идет холодный фронт — прогноз от Диденко на завтра

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 14:21
Погода в Украине 21 августа — прогноз на завтра от Наталки Диденеко
Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

В ближайшие дни в Украине будет господствовать холодный атмосферный фронт. Он принесет кратковременные дожди и грозы в некоторые регионы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 21 августа

Завтра, 21 августа, в Украину войдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы в западные и северные области. Остальная территория еще будет оставаться под влиянием сухой погоды.

По прогнозу Диденко, в течение 22-23 августа фронт будет продвигаться по территории Украины в восточном направлении и обусловит осадки. Больше всего дождей в южных регионах ожидается в Одесской области, тогда как остальные южные области ограничатся локальными осадками.

На юге, востоке и в центре Украины 21 августа днем прогнозируют жару +28...+32 °С. На севере будет немного свежее — +24...+28 °С. В западных областях из-за влияния фронта ожидается более прохладная погода — +20...+24 °С, лишь на Закарпатье возможно потепление до +26 °С.

В столице 21 августа дождь вероятен во второй половине дня, максимальная температура будет достигать +26 °С.

Прогноз погоди на 21 серпня
Схема движения атмосферного фронта. Фото: t.me/PohodaNatalka

Напомним, астросиноптики предупредили о 5-балльной магнитной буре, которая накроет Землю.

А также мы писали, в каких регионах ждать жаркой погоды.

погода прогнозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
