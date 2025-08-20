Погода в Украине 21 августа — прогноз на завтра от Наталки Диденеко

Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

В ближайшие дни в Украине будет господствовать холодный атмосферный фронт. Он принесет кратковременные дожди и грозы в некоторые регионы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 21 августа

Завтра, 21 августа, в Украину войдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы в западные и северные области. Остальная территория еще будет оставаться под влиянием сухой погоды.

По прогнозу Диденко, в течение 22-23 августа фронт будет продвигаться по территории Украины в восточном направлении и обусловит осадки. Больше всего дождей в южных регионах ожидается в Одесской области, тогда как остальные южные области ограничатся локальными осадками.

На юге, востоке и в центре Украины 21 августа днем прогнозируют жару +28...+32 °С. На севере будет немного свежее — +24...+28 °С. В западных областях из-за влияния фронта ожидается более прохладная погода — +20...+24 °С, лишь на Закарпатье возможно потепление до +26 °С.

В столице 21 августа дождь вероятен во второй половине дня, максимальная температура будет достигать +26 °С.

Схема движения атмосферного фронта. Фото: t.me/PohodaNatalka

