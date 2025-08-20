Погода сьогодні, 20 серпня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Буде тепло чи очікувати опадів — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди на середу, 20 серпня, повідомили синоптики. В цей день очікується невелика хмарність, без опадів. Загалом буде тепло.
Про це у вівторок, 19 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 20 серпня
Сьогодні вітер дутиме переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі становила +10...+15 °С, у південній частині +14...+19 °С. Вдень буде +22...+27 °С, на півдні та південному сході країни до +30 °С.
На території Київської області та Києва 20 серпня прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вітер переважно дутиме південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по обласні вночі становила +10...+15 °С, вдень +22...+27 °С.
У Києві тим часом вночі +13...+15 °С, вдень +24...+26 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у середні температура повітря істотно не зміниться. Протягом дня а більшості областей України очікується +23...+28 °С, на півдні та південному сході +25...+30 °С.
Водночас у Києві теж буде сухо, а температура становитиме +24 °С.
Нагадаємо, що у Харкові та Харківській області 20 серпня також буде суха та комфортна погода без опадів. Упродовж дня очікується до +30 °C та свіжий вітер.
Тим часом в Одесі і області прохолодний північно-східний вітер зміниться на південно-західний. Вода у морі не похолодшає та залишиться достатньо теплою для купання.
