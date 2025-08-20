Погода сегодня, 20 августа, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Парень загорает на солнце. Фото: УНИАН

Прогноз погоды на среду, 20 августа, сообщили синоптики. В этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. В целом будет тепло.

Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 20 августа

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +10...+15 °С, в южной части +14...+19 °С. Днем будет +22...+27 °С, на юге и юго-востоке страны до +30 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 20 августа прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер преимущественно будет дуть юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +10...+15 °С, днем +22...+27 °С.

В Киеве тем временем ночью +13...+15 °С, днем +24...+26 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в средние дни температура воздуха существенно не изменится. В течение дня а большинстве областей Украины ожидается +23...+28 °С, на юге и юго-востоке +25...+30 °С.

В то же время в Киеве тоже будет сухо, а температура составит +24 °С.

Напомним, что в Харькове и Харьковской области 20 августа также будет сухая и комфортная погода без осадков. В течение дня ожидается до +30 °C и свежий ветер.

Между тем в Одессе и области прохладный северо-восточный ветер сменится на юго-западный. Вода в море не похолодает и останется достаточно теплой для купания.