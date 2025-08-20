Відео
Землю накриє 5-бальна магнітна буря — як захистити здоров'я

Землю накриє 5-бальна магнітна буря — як захистити здоров'я

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 14:09
Магнітні бурі 20 серпня — активність Сонця посилиться
Головний біль у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у середу, 20 серпня, очікується 5-бальна магнітна буря. Активність Сонця посилилась і це добряче можуть відчути метеозалежні.

Про це повідомляє Meteoprog та Meteoagent.

Магнітні бурі 20 серпня

За даними фахівців, 20 серпня спокійні геомагнітні умови погіршить магнітна буря рівня G1. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

null
Прогноз магнітних бур. Фото: Meteoagent

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбувся один спалах класу В, два спалахи класу С та один спалах класу М1,1. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня незначного шторму. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

Сонячна активність на 20 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 15
Магнітні бурі сьогодні 20 серпня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть викликати низку неприємних симптомів у метеозалежних. Зокрема, ви можете відчувати:

  • головний біль або запаморочення;
  • підвищену втомлюваність та дратівливість;
  • порушення сну;
  • біль у суглобах або м'язах;
  • коливання артеріального тиску;
  • загострення хронічних захворювань;

Аби зменшити вплив та усі можливі ризики, варто спати не менше 7-8 годин, багато гуляти на свіжому повітрі, пити багато води та уникати стресів.

Нагадаємо, 15 серпня над Рівним та Києвом зняли падіння небесного тіла. Проте досі невідомо, що це було: метеорит, метеор чи метеороїд.

Також ми писали, що астрономи вперше зафіксували суперземлю в зоні життя далекої зорі, схожої на Сонце. Відкриття суттєво розширює можливості пошуку планет, здатних підтримувати життя.

Автор:
Людмила Войтюк
Автор:
Людмила Войтюк
