Магнитные бури 20 августа — активность Солнца усилится

На Земле в среду, 20 августа, ожидается 5-балльная магнитная буря. Активность Солнца усилилась и это сильно могут почувствовать метеозависимые.

Об этом сообщает Meteoprog и Meteoagent.

Магнитные бури 20 августа

По данным специалистов, 20 августа спокойные геомагнитные условия ухудшит магнитная буря уровня G1. Она может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В, две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,1. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня незначительного шторма. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

Солнечная активность на 20 августа

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 15

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут вызвать ряд неприятных симптомов у метеозависимых. В частности, вы можете чувствовать:

головную боль или головокружение;

повышенную утомляемость и раздражительность;

нарушение сна;

боль в суставах или мышцах;

колебания артериального давления;

обострение хронических заболеваний;

Чтобы уменьшить влияние и все возможные риски, стоит спать не менее 7-8 часов, много гулять на свежем воздухе, пить много воды и избегать стрессов.

