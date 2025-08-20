Магнитные бури 20 августа — активность Солнца усилится

Землю накроет 5-балльная магнитная буря — как защитить здоровье
На Земле в среду, 20 августа, ожидается 5-балльная магнитная буря. Активность Солнца усилилась и это сильно могут почувствовать метеозависимые.
Об этом сообщает Meteoprog и Meteoagent.
Магнитные бури 20 августа
По данным специалистов, 20 августа спокойные геомагнитные условия ухудшит магнитная буря уровня G1. Она может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В, две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,1. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня незначительного шторма. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.
Солнечная активность на 20 августа
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 15
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури могут вызвать ряд неприятных симптомов у метеозависимых. В частности, вы можете чувствовать:
- головную боль или головокружение;
- повышенную утомляемость и раздражительность;
- нарушение сна;
- боль в суставах или мышцах;
- колебания артериального давления;
- обострение хронических заболеваний;
Чтобы уменьшить влияние и все возможные риски, стоит спать не менее 7-8 часов, много гулять на свежем воздухе, пить много воды и избегать стрессов.
