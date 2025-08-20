Видео
Землю накроет 5-балльная магнитная буря — как защитить здоровье

Землю накроет 5-балльная магнитная буря — как защитить здоровье

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 14:09
Магнитные бури 20 августа — активность Солнца усилится
Иллюстративное фото: freepik

На Земле в среду, 20 августа, ожидается 5-балльная магнитная буря. Активность Солнца усилилась и это сильно могут почувствовать метеозависимые.

Об этом сообщает Meteoprog и Meteoagent.

Читайте также:

Магнитные бури 20 августа

По данным специалистов, 20 августа спокойные геомагнитные условия ухудшит магнитная буря уровня G1. Она может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

null
Прогноз магнитных бурь. Фото: Meteoagent

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В, две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,1. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня незначительного шторма. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

Солнечная активность на 20 августа

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 15
Магнітні бурі сьогодні 20 серпня
Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут вызвать ряд неприятных симптомов у метеозависимых. В частности, вы можете чувствовать:

  • головную боль или головокружение;
  • повышенную утомляемость и раздражительность;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах или мышцах;
  • колебания артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний;

Чтобы уменьшить влияние и все возможные риски, стоит спать не менее 7-8 часов, много гулять на свежем воздухе, пить много воды и избегать стрессов.

Напомним, 15 августа над Ровно и Киевом сняли падение небесного тела. Однако до сих пор неизвестно, что это было: метеорит, метеор или метеороид.

Также мы писали, что астрономы впервые зафиксировали суперземлю в зоне жизни далекой звезды, похожей на Солнце. Открытие существенно расширяет возможности поиска планет, способных поддерживать жизнь.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
