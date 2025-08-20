Погода в Україні 21 серпня — прогноз на завтра від Наталки Діденеко

Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE

Найближчими днями в Україні пануватиме холодний атмосферний фронт. Він принесе короткочасні дощі та грозі у деякі регіони.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 21 серпня

Завтра, 21 серпня, до України увійде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози в західні та північні області. Решта території ще залишатиметься під впливом сухої погоди.

За прогнозом Діденко, упродовж 22-23 серпня фронт просуватиметься територією України в східному напрямку й зумовить опади. Найбільше дощів у південних регіонах очікується на Одещині, тоді як решта південних областей обмежиться локальними опадами.

На півдні, сході та в центрі України 21 серпня вдень прогнозують спеку +28…+32 °С. На півночі буде трохи свіжіше – +24…+28 °С. У західних областях через вплив фронту очікується прохолодніша погода – +20…+24 °С, лише на Закарпатті можливе потепління до +26 °С.

У столиці 21 серпня дощ імовірний у другій половині дня, максимальна температура сягатиме +26 °С.

Схема руху атмосферного фронту. Фото: t.me/PohodaNatalka

Нагадаємо, астросиноптики попередили про 5-бальну магнітну бурю, яка накриє Землю.

А також ми писали, в яких регіонах чекати спекотної погоди.