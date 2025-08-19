Погода на 20 серпня 2025 року — коли чекати дощу

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у середу, 20 серпня, буде суха погода та багато сонця. Традиційно найспекотніше буде на півдні та південному сході, а найближчими днями очікуються дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 20 серпня

Діденко розповіла, що завтра буде область підвищеного атмосферного тиску. Упродовж дня переважатиме суха погода з мінливою хмарністю та великою кількістю сонця.

Температура повітря у середу також істотно не зміниться, протягом дня в більшості областей України очікується +23...+28 °C, а на півдні та південному сході очікується +25...+30 °C.

Карта атмосферного тиску. Фото: Наталка Діденко/Telegram

Водночас синоптик повідомила, що вже 21 серпня у західній частині України з'являться дощі. А упродовж 22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пройде практично всією територією, окрім, південної частини. Також ймовірні грози. Проте вже у середині тижня побільшає спеки.

Погода в Києві на 20 серпня

У Києві 20 серпня теж буде тепла та комфортна погода без опадів. Температура повітря упродовж дня коливатиметься до +24 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що антициклон Kyra сьогодні принесе сюрприз в Україну. Дощів не прогнозується, але є висока загроза пожежної небезпеки.

Також ми писали, що астросиноптики попередили про кілька небезпечних днів у серпні для метеозалежних.