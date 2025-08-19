Погода в Україні 19 серпня — детальний прогноз на сьогодні

Літо в Києві. Фото: УНІАН

В Україні у вівторок, 19 серпня, прогнозують комфортні погодні умови — очікується невелика хмарність без опадів. Дощів не прогнозується, тож синоптики попереджають про пожежну небезпеку в кількох областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 19 серпня

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на понеділок, 19 серпня. По всій території України очікується вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8...+13°C, удень підніметься до +20...+25°C. У південних областях ніч буде теплішою — +14...+19°C, а денні показники сягатимуть +24...29°C.

Погода в Україні 19 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 19 серпня

На Київщині та у столиці 19 серпня також прогнозується суха погода з незначною хмарністю. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. По області температура вночі становитиме +8...+13°C, вдень +20...25°C. У Києві стовпчики термометрів уночі коливатимуться в межах +11...+13°C, удень — +22...+24°C.

Пожежна небезпека в Україні 19 серпня

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який утримається в Україні з 18 по 21 серпня. Винятком стануть Закарпатська, Івано-Франківська, а також Чернівецька та Київська області, де 18–19 серпня пожежна небезпека буде нижчою.

Карта пожежної небезпеки 19 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 19 серпня від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 19 серпня антициклон із назвою Kyra зумовить суху та малохмарну погоду на всій території України. Опадів цього дня не прогнозують, а температура повітря залежно від регіону коливатиметься в межах від +20 °C до +30 °C.

Рух антициклонів та циклонів. Фото: Wetterpade

У західних областях очікується +20...+24 °C, на півночі — +22...+26 °C. У центральних регіонах температура становитиме +24....+27 °C, а на Вінниччині буде прохолодніше — лише +20...+22 °C. На сході прогнозують +25...+27 °C, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +25...+30 °C.

У Києві 19 серпня буде суха й малохмарна погода з комфортною температурою близько +25 °C.

Коли в Україні почнеться осіння погода

За словами Діденко, вже з середини тижня в Україні стане тепліше, а подекуди навіть спекотно. На День прапора прогнозують грозові дощі, після чого розпочнеться поступове зниження температури.

Водночас на сході спека ще триматиметься. На День Незалежності в країні очікується багато сонця й комфортна температура без надмірної спеки.

