Погода в Украине 19 августа — подробный прогноз на сегодня

Антициклон Kyra принесет сюрприз в Украину — погода на сегодня
В Украине во вторник, 19 августа, прогнозируют комфортные погодные условия — ожидается небольшая облачность без осадков. Дождей не прогнозируется, поэтому синоптики предупреждают о пожарной опасности в нескольких областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 19 августа
Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на понедельник, 19 августа. По всей территории Украины ожидается ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13°C, днем поднимется до +20...+25°C. В южных областях ночь будет теплее — +14...+19°C, а дневные показатели будут достигать +24...29°C.
Погода в Киеве 19 августа
На Киевщине и в столице 19 августа также прогнозируется сухая погода с незначительной облачностью. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. По области температура ночью составит +8...+13°C, днем +20...25°C. В Киеве столбики термометров ночью будут колебаться в пределах +11...+13°C, днем - +22...+24°C.
Пожарная опасность в Украине 19 августа
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который сохранится в Украине с 18 по 21 августа. Исключением станут Закарпатская, Ивано-Франковская, а также Черновицкая и Киевская области, где 18-19 августа пожарная опасность будет ниже.
Прогноз погоды в Украине на 19 августа от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 19 августа антициклон с названием Kyra обусловит сухую и малооблачную погоду на всей территории Украины. Осадков в этот день не прогнозируют, а температура воздуха в зависимости от региона будет колебаться в пределах от +20 °C до +30 °C.
В западных областях ожидается +20...+24 °C, на севере - +22...+26 °C. В центральных регионах температура составит +24.... +27 °C, а в Винницкой области будет прохладнее - всего +20...+22 °C. На востоке прогнозируют +25...+27 °C, а на юге столбики термометров поднимутся до +25...+30 °C.
В Киеве 19 августа будет сухая и малооблачная погода с комфортной температурой около +25 °C.
Когда в Украине начнется осенняя погода
По словам Диденко, уже с середины недели в Украине станет теплее, а местами даже жарко. На День флага прогнозируют грозовые дожди, после чего начнется постепенное снижение температуры.
В то же время на востоке жара еще будет держаться. На День Независимости в стране ожидается много солнца и комфортная температура без чрезмерной жары.
