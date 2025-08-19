Погода в Украине 19 августа — подробный прогноз на сегодня

Лето в Киеве. Фото: УНИАН

В Украине во вторник, 19 августа, прогнозируют комфортные погодные условия — ожидается небольшая облачность без осадков. Дождей не прогнозируется, поэтому синоптики предупреждают о пожарной опасности в нескольких областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 19 августа

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на понедельник, 19 августа. По всей территории Украины ожидается ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13°C, днем поднимется до +20...+25°C. В южных областях ночь будет теплее — +14...+19°C, а дневные показатели будут достигать +24...29°C.

Погода в Украине 19 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 19 августа

На Киевщине и в столице 19 августа также прогнозируется сухая погода с незначительной облачностью. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. По области температура ночью составит +8...+13°C, днем +20...25°C. В Киеве столбики термометров ночью будут колебаться в пределах +11...+13°C, днем - +22...+24°C.

Пожарная опасность в Украине 19 августа

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который сохранится в Украине с 18 по 21 августа. Исключением станут Закарпатская, Ивано-Франковская, а также Черновицкая и Киевская области, где 18-19 августа пожарная опасность будет ниже.

Карта пожарной опасности 19 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 19 августа от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 19 августа антициклон с названием Kyra обусловит сухую и малооблачную погоду на всей территории Украины. Осадков в этот день не прогнозируют, а температура воздуха в зависимости от региона будет колебаться в пределах от +20 °C до +30 °C.

Движение антициклонов и циклонов. Фото: Wetterpade

В западных областях ожидается +20...+24 °C, на севере - +22...+26 °C. В центральных регионах температура составит +24.... +27 °C, а в Винницкой области будет прохладнее - всего +20...+22 °C. На востоке прогнозируют +25...+27 °C, а на юге столбики термометров поднимутся до +25...+30 °C.

В Киеве 19 августа будет сухая и малооблачная погода с комфортной температурой около +25 °C.

Когда в Украине начнется осенняя погода

По словам Диденко, уже с середины недели в Украине станет теплее, а местами даже жарко. На День флага прогнозируют грозовые дожди, после чего начнется постепенное снижение температуры.

В то же время на востоке жара еще будет держаться. На День Независимости в стране ожидается много солнца и комфортная температура без чрезмерной жары.

