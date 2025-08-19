Видео
Главная Метео Диденко назвала дату, когда в Украину вернутся дожди — прогноз

Диденко назвала дату, когда в Украину вернутся дожди — прогноз

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 13:34
Погода на 20 августа 2025 года — когда ждать дождя
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в среду, 20 августа, будет сухая погода и много солнца. Традиционно жарче всего будет на юге и юго-востоке, а в ближайшие дни ожидаются дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 20 августа

Диденко рассказала, что завтра будет область повышенного атмосферного давления. В течение дня будет преобладать сухая погода с переменной облачностью и большим количеством солнца.

Температура воздуха в среду также существенно не изменится, в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +23...+28 °C, а на юге и юго-востоке ожидается +25...+30 °C.

Погода в Україні 20 серпня
Карта атмосферного давления. Фото: Наталка Диденко/Telegram

В то же время синоптик сообщила, что уже 21 августа в западной части Украины появятся дожди. А в течение 22-23 августа атмосферный дождевой фронт пройдет практически по всей территории, кроме южной части. Также вероятны грозы. Однако уже в середине недели станет больше жары.

Погода в Киеве на 20 августа

В Киеве 20 августа тоже будет теплая и комфортная погода без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться до +24 °C.

Прогноз погоди в Україні 20 серпня
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, ранее синоптики рассказали, что антициклон Kyra сегодня принесет сюрприз в Украину. Дождей не прогнозируется, но есть высокая угроза пожарной опасности.

Также мы писали, что астросиноптики предупредили о нескольких опасных днях в августе для метеозависимых.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
