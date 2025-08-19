Погода на 20 августа 2025 года — когда ждать дождя

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в среду, 20 августа, будет сухая погода и много солнца. Традиционно жарче всего будет на юге и юго-востоке, а в ближайшие дни ожидаются дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 20 августа

Диденко рассказала, что завтра будет область повышенного атмосферного давления. В течение дня будет преобладать сухая погода с переменной облачностью и большим количеством солнца.

Температура воздуха в среду также существенно не изменится, в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +23...+28 °C, а на юге и юго-востоке ожидается +25...+30 °C.

Карта атмосферного давления. Фото: Наталка Диденко/Telegram

В то же время синоптик сообщила, что уже 21 августа в западной части Украины появятся дожди. А в течение 22-23 августа атмосферный дождевой фронт пройдет практически по всей территории, кроме южной части. Также вероятны грозы. Однако уже в середине недели станет больше жары.

Погода в Киеве на 20 августа

В Киеве 20 августа тоже будет теплая и комфортная погода без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться до +24 °C.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

