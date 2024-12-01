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Девять вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

1 декабря 2024 11:16
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня, 1 декабря
Головная боль у женщины. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В воскресенье, 1 декабря, магнитных бурь на Земле не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 декабря

За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет тихого уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса X.

Магнитные бури 1 декабря
Плохое самочувствие у женщины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 1 декабря

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
  • Количество солнечных пятен — 43.

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Напомним, что декабрь 2024 года принесет украинцам серию магнитных бурь. Это может повлиять на самочувствие и здоровье.

В первые дни декабря Украина будет находиться под влиянием антициклона. Во второй декаде месяца синоптики прогнозируют больше осадков из-за активности атмосферных фронтов.

космос Солнце магнитные бури метеозависимость Земля

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