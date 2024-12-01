Прогноз магнітних бур на сьогодні, 1 грудня

Дев'ять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
У неділю, 1 грудня, магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 1 грудня
За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу X.
Сонячна активність на 1 грудня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
- Кількість сонячних плям — 43.
Вплив магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Нагадаємо, грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур. Це може вплинути на самопочуття та здоров'я.
У перші дні грудня Україна перебуватиме під впливом антициклону. У другій декаді місяця синоптики прогнозують більше опадів через активність атмосферних фронтів.
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