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Дев'ять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

1 грудня 2024 11:16
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 1 грудня
Головний біль у жінки. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У неділю, 1 грудня, магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 грудня

За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде тихого рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалахів класу X.

Магнітні бурі 1 грудня
Погане самопочуття у жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність на 1 грудня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 43.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Нагадаємо, грудень 2024 року принесе українцям серію магнітних бур. Це може вплинути на самопочуття та здоров'я.

У перші дні грудня Україна перебуватиме під впливом антициклону. У другій декаді місяця синоптики прогнозують більше опадів через активність атмосферних фронтів.

космос Сонце магнітні бурі метеозалежність Земля

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