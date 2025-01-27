Погода в Украине 28 января — прогноз Укргидрометцентр

Друзья сидят в парке на скамейке в солнечную погоду. Фото: Информатор

Январь продолжает удивлять теплой погодой. Завтра, 28 января, во всех областях Украины температура воздуха снова будет весенней.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 27 января

Синоптики прогнозируют во вторник, 27 января, облачную погоду с прояснениями по всей территории Украины. Осадков в этот день не ожидается. На востоке страны и в Приазовье ночью и утром местами возможен туман.

Погода в Украине во вторник, 28 января. Фото: скриншот

Ветер ожидается южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы будут 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5 °C, в Карпатах и восточных областях местами -1...-3 °C. Днем прогнозируют +5...+10 °C, на западе и юге страны — +9...+14 °C.

Прогноз погоды во всех областях Украины на вторник, 28 января. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко также дала прогноз погоды на завтра, 28 января. По ее словам, в Украине будет рекордно тепло.

В Киеве и области во вторник, 28 января, ожидается теплая и сухая погода. Отметки термометра могут местами подняться до +10 °C.