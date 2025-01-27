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Чи піде тепло на спад — прогноз від Укргідрометцентру на завтра

27 січня 2025 19:03
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 28 січня — прогноз Укргідрометцентр
Друзі сидять у парку на лавці в сонячну погоду. Фото: Інформатор
Світлана Силенко - Редактор

Січень продовжує дивувати теплою погодою. Завтра, 28 січня, у всіх областях України температура повітря знову буде весняною.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 27 січня

Синоптики прогнозують у вівторок, 27 січня, хмарну погоду з проясненнями по всій території України. Опадів у цей день не очікується. На сході країни та у Приазов'ї вночі і вранці місцями можливий туман.

Прогноз погоди в Україні на 28 січня
Погода в Україні у вівторок, 28 січня. Фото: скриншот

Вітер очікується південний, 7-12 м/с, в Карпатах подекуди пориви будуть 15-20 м/с. Температура вночі 0...+5 °C, в Карпатах та східних областях місцями -1...-3 °C. Вдень прогнозують +5...+10 °C, на заході та півдні країни — +9...+14 °C.

Прогноз погоди в Україні на 28 січня
Прогноз погоди у всіх областях України на вівторок, 28 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко також дала прогноз погоди на завтра, 28 січня. За її словами, в Україні буде рекордно тепло.

У Києві та області у вівторок, 28 січня, очікується тепла та суха погода. Позначки термометра можуть подекуди піднятися до +10 °C.

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