Какой будет погода в Киеве завтра

Девушка с зонтиком. Фото: Freepik

В Киеве и области завтра, 21 марта, солнце будет появляться редко, будет облачно. Однако, несмотря на облачность, в столице и в ее окрестностях осадков не предвидится.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Киеве и области 21 марта

По прогнозам синоптиков, 21 марта по территории Киевской области и г. Киева будет незначительная облачность. Однако, как прогнозируют синоптики, дождь не предвидится. Ветер будет юго-западный, в пределах 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 °C тепла до -3 °C мороза. Зато днем будет значительно теплее — +11...+16 °C тепла.

В то же время в Киеве ночью будет довольно холодно от 0 °C до 2 °C тепла, зато днем +12 °C ...+14 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине в пятницу, 21 марта, будет теплой и комфортной. Температура воздуха составит +10...+14 °C.

В то же время на Украину надвигается грязное облако из Европы. Первыми уже начали страдать западные области, где наибольший уровень загрязнения.