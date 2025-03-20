Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Суттєвих магнітних бур на Землі у четвер, 20 березня, не очікується. Упродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 20 березня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 20 березня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 47.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки включають:

проблеми з серцево-судинною системою;

головний біль і запаморочення;

погіршення загального самопочуття;

вплив на нервову систему;

загострення хронічних захворювань.

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