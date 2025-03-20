Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым

Можно отдохнуть — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь на Земле в четверг, 20 марта, не ожидается. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 20 марта
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 20 марта
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 47.
Как магнитные бури влияют на людей
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия включают:
- проблемы с сердечно-сосудистой системой;
- головная боль и головокружение;
- ухудшение общего самочувствия;
- влияние на нервную систему;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, ранее специалисты рассказали, как долго проживут астронавты на МКС, если произойдет конец света.
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