Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Существенных магнитных бурь на Земле в четверг, 20 марта, не ожидается. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 20 марта

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли четыре вспышки класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 20 марта

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 47.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури влияют на людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия включают:

проблемы с сердечно-сосудистой системой;

головная боль и головокружение;

ухудшение общего самочувствия;

влияние на нервную систему;

обострение хронических заболеваний.

Напомним, ранее специалисты рассказали, как долго проживут астронавты на МКС, если произойдет конец света.

Кроме того, Илон Маск анонсировал новую миссию на Марс с человекоподобным роботом. Если посадка пройдет успешно, то высадка первых людей может состояться уже в 2029 году или, более вероятно, в 2031 году.