Якою буде погода у Києві завтра

Дівчина з парасолькою. Фото: Freepik

У Києві та області завтра, 21 березня, сонце з'являтиметься рідко, буде хмарно. Однак попри хмарність, у столиці та на її околицях опадів не передбачається.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, 21 березня по території Київщини та м. Києва буде незначна хмарність. Проте, як прогнозують синоптики, дощ не передбачається. Вітер буде південно-західний, в межах 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 °C до -3 °C. Натомість вдень буде значно тепліше — +11...+16 °C.

Водночас у Києві вночі буде доволі холодно від 0 °C до +2 °C, натомість вдень +12...+14 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода в Україні у п'ятницю, 21 березня, буде теплою та комфортною. Температура повітря становитиме +10...+14 °C.

Водночас на Україну суне брудна хмара з Європи. Першими вже почали страждати західні області, де найбільший рівень забруднення.