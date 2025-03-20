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Чи очікувати ще похолодання — погода у Києві на завтра

20 березня 2025 15:11
Світлана Силенко - Редактор
Якою буде погода у Києві завтра
Дівчина з парасолькою. Фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

У Києві та області завтра, 21 березня, сонце з'являтиметься рідко, буде хмарно. Однак попри хмарність, у столиці та на її околицях опадів не передбачається. 

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр

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За прогнозами синоптиків, 21 березня по території Київщини та м. Києва буде незначна хмарність. Проте, як прогнозують синоптики, дощ не передбачається. Вітер буде південно-західний, в межах 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +2 °C  до -3 °C. Натомість вдень буде значно тепліше — +11...+16 °C. 

Водночас у Києві вночі буде доволі холодно від 0 °C  до +2 °C, натомість вдень +12...+14 °C.

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Скриншот допису Укргідрометцентру

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода в Україні у п'ятницю, 21 березня, буде теплою та комфортною. Температура повітря становитиме +10...+14 °C. 

Водночас на Україну суне брудна хмара з Європи. Першими вже почали страждати західні області, де найбільший рівень забруднення. 

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