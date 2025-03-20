Погода в Україні на 21 березня — прогноз від Наталки Діденко

Люди гуляють містом в теплу погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у п'ятницю, 21 березня, буде теплою та комфортною. Температура повітря становитиме +10...+14 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 21 березня

Діденко розповіла, що 21 березня антициклон, сухе повітря та морози відступлять. Впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +10.. +14 °C, проте у східних областях та в Криму буде дещо свіжіше — +8...+11 °C.

Опадів у п'ятницю не передбачається, тому буде сухо та сонячно.

Карта температур на 21 березня. Фото: Метеопост

Погода у Києві 21 березня

За прогнозом Діденко, у Києві 21 березня також очікується комфортна, тепла і сонячна погода. Температура повітря досягне + 12 °C.

Водночас синоптик попередила про похолодання у понеділок, 24 березня. Тоді у північних областях, включно з Києвом, пройде дощ, а температура повітря знизиться до +4...+9 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, на Україну суне брудна хмара з Європи. Першими вже почали страждати західні області, де найбільший рівень забруднення.

Крім того, за останню добу на Сонці трапилось чотири спалахи. Чи варто чекати магнітних бур.