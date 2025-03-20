Погода в Украине на 21 марта — прогноз от Наталки Диденко

Люди гуляют по городу в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в пятницу, 21 марта, будет теплой и комфортной. Температура воздуха составит +10...+14 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 21 марта

Диденко рассказала, что 21 марта антициклон, сухой воздух и морозы отступят. В течение дня максимальная температура воздуха составит +10...+14 °C, однако в восточных областях и в Крыму будет несколько свежее — +8...+11 °C.

Осадков в пятницу не предвидится, поэтому будет сухо и солнечно.

Карта температур на 21 марта. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 21 марта

По прогнозу Диденко, в Киеве 21 марта также ожидается комфортная, теплая и солнечная погода. Температура воздуха достигнет +12 °C.

В то же время синоптик предупредила о похолодании в понедельник, 24 марта. Тогда в северных областях, включая Киев, пройдет дождь, а температура воздуха снизится до +4...+9 °C.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, на Украину надвигается грязное облако из Европы. Первыми уже начали страдать западные области, где наибольший уровень загрязнения.

Кроме того, за последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки. Стоит ли ждать магнитных бурь.