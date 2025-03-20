Погода в Украине на завтра

Украинцы прогуливаются по улицам. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 21 марта, по всей территории Украины ожидается незначительная облачность. Синоптики прогнозируют местами туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 21 марта. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 21 марта

По информации синоптиков, 21 марта в воздушных пространствах над Украиной будет продолжать хозяйничать поле высокого атмосферного давления, обуславливая в завершение рабочей недели приятную спокойную погоду.

По всей территории Украины ожидается небольшая облачность. Одна осадков не предвидится.

Ночью и утром на востоке Украины местами туман, ветер преимущественно юго-западный, в пределах 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +2 °С до -3 °С. Днем ожидается +11...+16 °С тепла. Зато в Карпатах ночью будет -3...-8 °С, днем +6...+11 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине в пятницу, 21 марта, будет теплой и комфортной. Температура воздуха составит +10...+14 °C.

В то же время на Украину надвигается грязное облако из Европы. Первыми уже начали страдать западные области, где наибольший уровень загрязнения.