Погода в Україні на завтра

Українці прогулюються вулицями. Фото: Новини.LIVE

У п’ятницю, 21 березня, по всій території України очікується незначна хмарність. Синоптики прогнозують місцями туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 21 березня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 21 березня

За інформацією синоптиків, 21 березня в повітряних просторах над Україною продовжуватиме господарювати поле високого атмосферного тиску, зумовлюючи на завершення робочого тижня приємну спокійну погоду.

По всій території України очікується невелика хмарність. Одна опадів не передбачається.

Вночі та вранці на сході України місцями туман.Вітер переважно південно-західний, в межах 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +2 °С тепла до -3 °С морозу. Вдень очікується +11...+16 °С тепла. Натомість в Карпатах вночі буде -3...-8 °С морозу, вдень +6...+11 °С тепла.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода в Україні у п'ятницю, 21 березня, буде теплою та комфортною. Температура повітря становитиме +10...+14 °C.

Водночас на Україну суне брудна хмара з Європи. Першими вже почали страждати західні області, де найбільший рівень забруднення.