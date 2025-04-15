Прогноз погоды на 15 апреля - какой будет погода завтра

Весенняя погода. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 16 апреля, на большую часть территории Украины продолжит поступать теплый воздух с юго-запада Европы. Благодаря этому почти везде ночные заморозки наконец отступят, уступая место мягким весенним ночам.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 16 апреля от Укргидрометеоцентра

В течение дня погоду в западных, большинстве северных и центральных областей будет формировать атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие дожди. В то же время на остальной территории страны будет господствовать поле повышенного давления, которое обеспечит относительно спокойные погодные условия с переменной облачностью.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный — 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +5...+10°C, а в восточных и юго-восточных регионах будет немного прохладнее — +2...+7 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +16...+21 °C, а на Закарпатье потеплеет вплоть до +24°C. В северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской температура составит +13...+18 °C.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Прогноз погоды на 16 апреля от Наталки Диденко

Завтра, 16 апреля, в Украине будет преобладать настоящая весенняя погода. В большинстве областей столбики термометров поднимутся до комфортных +18...+23 °C. Однако не обойдется без сюрпризов.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

В северных регионах, за исключением Сумщины, ожидается кратковременное похолодание. В Житомирской, Киевской и Черниговской областях днем температура не будет превышать +12...+17 °C. Прохладный воздух затронет также часть Черкасской области. Но синоптики успокаивают: это похолодание — лишь временное, в целом погода будет оставаться теплой.

Настоящей динамики весеннему дню придаст сильный ветер южного происхождения. В западных, северных и части центральных областей ожидаются штормовые порывы до 15-20 м/с. Зато на юге и востоке ветер будет умеренным и более сдержанным.

Относительно осадков — ночные дожди пройдут на западе страны, а днем осадки ожидаются на севере и в Черкасской области. Остальная территория Украины будет наслаждаться сухой и солнечной погодой.

Кроме того, синоптики спрогнозировали, какой будет погода на Пасху в Украине в воскресенье, 20 апреля.

Ранее синоптики информировали, что в начале мая возможны новые заморозки по территории Украины.