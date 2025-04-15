Прогноз погоди на 15 квітня - якою буде погода завтра

Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 16 квітня, на більшу частину території України продовжить надходити тепле повітря з південного заходу Європи. Завдяки цьому майже всюди нічні заморозки нарешті відступлять, поступаючись місцем м’яким весняним ночам.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 16 квітня від Укргідрометеоцентра

Протягом дня погоду в західних, більшості північних та центральних областей формуватиме атмосферний фронт, що принесе з собою невеликі дощі. Водночас на решті території країни пануватиме поле підвищеного тиску, яке забезпечить відносно спокійні погодні умови з мінливою хмарністю.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скріншот

Вітер переважно південно-східний, помірний — 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +5...+10°C, а в східних і південно-східних регіонах буде трохи прохолодніше — +2…+7 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +16…+21 °C, а на Закарпатті потеплішає аж до +24°C. У північних областях, а також у Вінницькій, Черкаській та Одеській температура становитиме +13…+18 °C.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Прогноз погоди на 16 квітня від Наталки Діденко

Завтра, 16 квітня, в Україні переважатиме справжня весняна погода. У більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +18…+23 °C. Проте не обійдеться без сюрпризів.

Пост Наталки Діденко. Фото: скріншот

У північних регіонах, за винятком Сумщини, очікується короткочасне похолодання. У Житомирській, Київській та Чернігівській областях вдень температура не перевищуватиме +12…+17 °C. Прохолодне повітря зачепить також частину Черкащини. Та синоптики заспокоюють: це похолодання — лише тимчасове, загалом погода залишатиметься теплою.

Справжньої динаміки весняному дню додасть сильний вітер південного походження. У західних, північних та частині центральних областей очікуються штормові пориви до 15–20 м/с. Натомість на півдні та сході вітер буде помірним і більш стриманим.

Щодо опадів — нічні дощі пройдуть на заході країни, а вдень опади очікуються на півночі та в Черкаській області. Решта території України насолоджуватиметься сухою та сонячною погодою.

Крім того, синоптики спрогнозували, якою буде погода на Великдень в Україні у неділю, 20 квітня.

Раніше синоптики інформували, що на початку травня можливі нові заморозки по території України.