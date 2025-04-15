Прогноз погоди на 15 квітня - якою буде погода завтра

Чекайте весняні сюрпризи — прогноз погоди на завтра
У вівторок, 16 квітня, на більшу частину території України продовжить надходити тепле повітря з південного заходу Європи. Завдяки цьому майже всюди нічні заморозки нарешті відступлять, поступаючись місцем м’яким весняним ночам.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 16 квітня від Укргідрометеоцентра
Протягом дня погоду в західних, більшості північних та центральних областей формуватиме атмосферний фронт, що принесе з собою невеликі дощі. Водночас на решті території країни пануватиме поле підвищеного тиску, яке забезпечить відносно спокійні погодні умови з мінливою хмарністю.
Вітер переважно південно-східний, помірний — 7–12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +5...+10°C, а в східних і південно-східних регіонах буде трохи прохолодніше — +2…+7 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +16…+21 °C, а на Закарпатті потеплішає аж до +24°C. У північних областях, а також у Вінницькій, Черкаській та Одеській температура становитиме +13…+18 °C.
Прогноз погоди на 16 квітня від Наталки Діденко
Завтра, 16 квітня, в Україні переважатиме справжня весняна погода. У більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +18…+23 °C. Проте не обійдеться без сюрпризів.
У північних регіонах, за винятком Сумщини, очікується короткочасне похолодання. У Житомирській, Київській та Чернігівській областях вдень температура не перевищуватиме +12…+17 °C. Прохолодне повітря зачепить також частину Черкащини. Та синоптики заспокоюють: це похолодання — лише тимчасове, загалом погода залишатиметься теплою.
Справжньої динаміки весняному дню додасть сильний вітер південного походження. У західних, північних та частині центральних областей очікуються штормові пориви до 15–20 м/с. Натомість на півдні та сході вітер буде помірним і більш стриманим.
Щодо опадів — нічні дощі пройдуть на заході країни, а вдень опади очікуються на півночі та в Черкаській області. Решта території України насолоджуватиметься сухою та сонячною погодою.
Крім того, синоптики спрогнозували, якою буде погода на Великдень в Україні у неділю, 20 квітня.
Раніше синоптики інформували, що на початку травня можливі нові заморозки по території України.
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