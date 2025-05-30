Погода в Украине 31 мая - какой будет погода завтра

Люди идут по улице летом. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 31 мая, погода в Украине будет преимущественно переменно облачной. В большинстве регионов температура будет достаточно теплой.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра

По прогнозам синоптиков, в восточных областях, а днем — также на западе и юго-востоке страны, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории день пройдет без осадков.

Пост Укргидрометеоцентр. Фото: скриншот

Ветер — северо-западный, с умеренной силой 5-10 м/с.

Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +9...+14 °С, на юго-востоке — до 17 °С. В западных областях немного прохладнее — +6...+11 °С. Днем столбики термометров по всей стране поднимутся до комфортных +20....+25°.

В Карпатах традиционно свежее: ночью +1...+6 °С, днем — +14...+19 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 31 мая от Наталки Диденко

В субботу, 31 мая, дневная температура воздуха будет достигать +20...+26 °С — комфортно и уютно для организма. Такая погода — настоящее приглашение на прогулку или первый пикник лета.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

В субботу кратковременные осадки, местами с грозами, прогнозируются на западе, востоке, в центре и на юге страны. В северных регионах — в частности, на Житомирщине и Черниговщине — возможны дожди, а вот Киевщина и Сумщина останутся сухими.

В столице тоже будет преобладать ясная и теплая погода. В субботу в Киеве ожидается +22...+24 °С, существенных дождей не предвидится.

Карта погоды. Фото: Наталка Диденко

Напомним, что июль, как и обычно, обещает украинцам жаркую погоду, превращая разгар лета в настоящее испытание выносливости.

По данным синоптиков, метеорологическое лето уже охватило большинство областей Украины.