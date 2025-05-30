Погода в Україні 31 травня - якою буде погода завтра

Буде різка зміна гардеробу — прогноз погоди на завтра
У суботу, 31 травня, погода в Україні буде переважно мінливо хмарною. У більшості регіонів температура буде достатньо теплою.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра
За прогнозами синоптиків, у східних областях, а вдень — також на заході та південному сході країни, очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території день пройде без опадів.
Вітер — північно-західний, з помірною силою 5-10 м/с.
Температурні показники вночі коливатимуться в межах +9...+14 °С, на південному сході — до 17°. У західних областях трохи прохолодніше — +6...+11 °С. Вдень стовпчики термометрів по всій країні піднімуться до комфортних +20....+25 °.
У Карпатах традиційно свіжіше: вночі +1...+6 °С, вдень — +14...+19 °С.
Прогноз погоди на 31 травня від Наталки Діденко
У суботу, 31 травня, денна температура повітря сягатиме +20…+26 °С — комфортно і затишно для організму. Така погода — справжнє запрошення на прогулянку або перший пікнік літа.
У суботу короткочасні опади, місцями з грозами, прогнозуються на заході, сході, в центрі й на півдні країни. У північних регіонах — зокрема на Житомирщині та Чернігівщині — можливі дощі, а от Київщина та Сумщина залишаться сухими.
У столиці теж переважатиме ясна і тепла погода. У суботу в Києві очікується +22…+24 °С, істотних дощів не передбачається.
Нагадаємо, що липень, як і зазвичай, обіцяє українцям спекотну погоду, перетворюючи розпал літа на справжнє випробування витривалості.
За даними синоптиків, метеорологічне літо вже охопило більшість областей України.
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