Погода на вихідні - якою буде погода 31 травня-1 червня

Люди йдуть у спеку. Фото: Новини.LIVE

У найближчі дні в Україні очікуються помітні зміни погоди. Холодна повітряна маса, яка досі панувала над країною, поступово відступить, а з Західної Європи почне надходити тепліше повітря. Завдяки цьому температурний фон поступово зростатиме.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та портал Мeteoprog.

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Прогноз погоди на вихідні від Укргідрометеоцентра

Згідно з прогнозом, дощів стане менше. Опади переважно спостерігатимуться лише в зонах впливу атмосферних фронтів — спершу на заході, а впродовж вихідних також на сході та південному сході країни. На решті території, яка залишатиметься під впливом підвищеного атмосферного тиску, переважатиме суха погода.

Вже у вихідні на сході, південному сході та вдень на заході країни можливі короткочасні дощі, місцями з грозами. Натомість у центральних і північних регіонах буде сухо. Температура вночі коливатиметься від 9 до 16 °С, вдень повітря прогріється до +20...+26 °С. У Карпатах буде прохолодніше: вночі +2…+9 °, вдень — +15...+20 °С.

Вітер очікується північно-західного та західного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на вихідні від порталу Meteoprog

В Україні найближчими днями пануватиме нестійка синоптична ситуація. Під впливом атмосферних фронтів та на тлі пониженого тиску у більшості регіонів країни пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями можливі грози та град. Температурний фон залишатиметься в межах кліматичної норми, щоправда, у західних областях буде дещо прохолодніше — на 1–4 градуси нижче норми.

У суботу західних регіонах вночі переважно без опадів, подекуди можливий туман. Вдень — короткочасні дощі з грозами, а місцями ймовірні град та шквали до 15–20 м/с. Температура вночі — +6…+11 °С, вдень — +18…+23 °С.

На півночі країни очікується переважно суха погода, хоча пообіді та ввечері на Київщині й Чернігівщині можливі короткочасні дощі з грозами. Температура вночі — +8…+13 °С, вдень — +19…+24 °С.

Центральні області вночі зустрінуть без опадів, місцями спостерігатиметься слабкий туман. Удень пройдуть локальні дощі з грозами. Повітря прогріється до +20…+25 °С, вночі — +11…+16 °С.

На півдні України — переважно сухо, проте вранці та вдень у Криму, Херсонській і Запорізькій областях можливі дощі з грозами. Температура — від +11…+16 °С вночі до +21…+26 °С вдень.

Схід країни залишатиметься під впливом нестійкої погоди: протягом доби йтимуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вдень стовпчики термометрів покажуть +21…+26 °С, вночі — +12…+17 °С.

У неділю погода у західних областях залишатиметься мінливою. Вночі — без опадів, місцями туман, а вдень знову прогнозуються дощі з грозами та можливим градом. Температура підніметься до +20…+25 °С, вночі — +8…+13 °С.

У північних регіонах день пройде переважно сухо, за винятком окремих дощів на Сумщині. Температурний режим залишиться без змін: +8…+13 °С вночі, +19…+24 °С вдень.

Центральна Україна вночі залишатиметься без опадів, а вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами. Повітря прогріється до +22…+27 °С, вночі — +11…+16 °С.

На півдні вночі сухо, вдень подекуди можливі грозові дощі. Вдень температура сягатиме +23…+28 °С, вночі — +12…+17 °С.

На сході країни погода залишатиметься нестійкою — протягом усього дня можливі короткочасні дощі з грозами. Температурний фон збережеться: вночі — +10…+15 °С, вдень — +21…+26 °С.

Нагадаємо, що липень традиційно принесе українцям справжню спеку, перетворюючи середину літа на справжнє випробування.

Раніше повідомлялося, що метеорологічне літо вже настало в більшості регіонів України.