Погода на выходные - какой будет погода 31 мая-1 июня

Люди идут в жару. Фото: Новини.LIVE

В ближайшие дни в Украине ожидаются заметные изменения погоды. Холодная воздушная масса, которая до сих пор господствовала над страной, постепенно отступит, а из Западной Европы начнет поступать более теплый воздух. Благодаря этому температурный фон постепенно будет расти.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и портал Мeteoprog.

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Прогноз погоды на выходные от Укргидрометеоцентра

Согласно прогнозу, дождей станет меньше. Осадки преимущественно будут наблюдаться только в зонах влияния атмосферных фронтов — сначала на западе, а в течение выходных также на востоке и юго-востоке страны. На остальной территории, которая будет оставаться под влиянием повышенного атмосферного давления, будет преобладать сухая погода.

Уже в выходные на востоке, юго-востоке и днем на западе страны возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Зато в центральных и северных регионах будет сухо. Температура ночью будет колебаться от +9 до +16 °С, днем воздух прогреется до +20...+26 °С. В Карпатах будет прохладнее: ночью +2...+9 °С, днем — +15...+20 °С.

Ветер ожидается северо-западного и западного направления, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на выходные от портала Meteoprog

В Украине в ближайшие дни будет царить неустойчивая синоптическая ситуация. Под влиянием атмосферных фронтов и на фоне пониженного давления в большинстве регионов страны пройдут дожди различной интенсивности, местами возможны грозы и град. Температурный фон будет оставаться в пределах климатической нормы, правда, в западных областях будет несколько прохладнее — на 1-4 градуса ниже нормы.

В субботу в западных регионах ночью преимущественно без осадков, местами возможен туман. Днем - кратковременные дожди с грозами, а местами вероятны град и шквалы до 15-20 м/с. Температура ночью — +6...+11 °С, днем — +18...+23 °С.

На севере страны ожидается преимущественно сухая погода, хотя после обеда и вечером на Киевщине и Черниговщине возможны кратковременные дожди с грозами. Температура ночью — +8...+13 °С, днем — +19...+24 °С.

Центральные области ночью встретят без осадков, местами будет наблюдаться слабый туман. Днем пройдут локальные дожди с грозами. Воздух прогреется до +20...+25 °С, ночью — +11...+16 °С.

На юге Украины - преимущественно сухо, однако утром и днем в Крыму, Херсонской и Запорожской областях возможны дожди с грозами. Температура — от +11...+16 °С ночью до +21...+26 °С днем.

Восток страны будет оставаться под влиянием неустойчивой погоды: в течение суток будут идти кратковременные дожди, местами с грозами. Днем столбики термометров покажут +21...+26 °С, ночью — +12...+17 °С.

В воскресенье погода в западных областях будет оставаться переменчивой. Ночью - без осадков, местами туман, а днем снова прогнозируются дожди с грозами и возможным градом. Температура поднимется до +20...+25 °С, ночью — +8...+13 °С.

В северных регионах день пройдет преимущественно сухо, за исключением отдельных дождей на Сумщине. Температурный режим останется без изменений: +8...+13 °С ночью, +19...+24 °С днем.

Центральная Украина ночью будет оставаться без осадков, а днем пройдут кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до +22...+27 °С, ночью — +11...+16 °С.

На юге ночью сухо, днем местами возможны грозовые дожди. Днем температура будет достигать +23...+28 °С, ночью — +12...+17 °С.

На востоке страны погода будет оставаться неустойчивой - в течение всего дня возможны кратковременные дожди с грозами. Температурный фон сохранится: ночью — +10...+15 °С, днем — +21...+26 °С.

Напомним, что июль традиционно принесет украинцам настоящую жару, превращая середину лета в настоящее испытание.

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето уже наступило в большинстве регионов Украины.