Погода в Украине на завтра 28 августа — прогноз от Наталки Диденко

Антициклон несет жару до +34°С — прогноз погоды от Диденко
В четверг, 28 августа, погоду в Украине будет определять антициклон Mareike. Благодаря переходу ветра на южное и юго-восточное направления температура начнет заметно расти.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 28 августа
В течение дня в большинстве регионов ожидается от +25°C до +29°C. На юге и западе местами воздух прогреется до +30°C, тогда как на Сумщине и Черниговщине будет прохладнее — всего +20...+23°C.
Прогноз погоды в Киеве 28 августа
В Киеве 28 августа прогнозируют сухую и ясную погоду с температурой около +25°C.
В Украину вернется жара выше +30°C
Уже с пятницы и до конца месяца, 29-31 числа, в большинстве областей ожидается +28...+32°C, а на востоке и юге местами столбики термометров поднимутся до +32...+34°C.
Наталка Диденко сообщила, что жара ослабеет только с 4 сентября, а в южных регионах — с 7-8 сентября.
Какая будет погода 1 сентября
По предварительному прогнозу погоды от Наталки Диденко, 1 сентября в Украине будет преобладать сухая погода, лишь на западе возможны локальные короткие дожди.
Температура в северных и западных областях составит +26...+29°C, в центре и на юге +28...+33°C, а на востоке возможно повышение до +32...+35°C.
Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на неделю и назвали регионы, где резко изменится погода.
А недавно погода удивила жителей и туристов на Буковине — там в августе ударили морозы, а вблизи Говерлы выпал снег.
