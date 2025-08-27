Погода в Украине на завтра 28 августа — прогноз от Наталки Диденко

Жара в Киеве. Фото: УНИАН

В четверг, 28 августа, погоду в Украине будет определять антициклон Mareike. Благодаря переходу ветра на южное и юго-восточное направления температура начнет заметно расти.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 28 августа

В течение дня в большинстве регионов ожидается от +25°C до +29°C. На юге и западе местами воздух прогреется до +30°C, тогда как на Сумщине и Черниговщине будет прохладнее — всего +20...+23°C.

Карта движения циклонов. Фото: Wetterpade

Прогноз погоды в Киеве 28 августа

В Киеве 28 августа прогнозируют сухую и ясную погоду с температурой около +25°C.

В Украину вернется жара выше +30°C

Уже с пятницы и до конца месяца, 29-31 числа, в большинстве областей ожидается +28...+32°C, а на востоке и юге местами столбики термометров поднимутся до +32...+34°C.

Наталка Диденко сообщила, что жара ослабеет только с 4 сентября, а в южных регионах — с 7-8 сентября.

Температурная карта Украины 31 августа. Фото: Метеопост

Какая будет погода 1 сентября

По предварительному прогнозу погоды от Наталки Диденко, 1 сентября в Украине будет преобладать сухая погода, лишь на западе возможны локальные короткие дожди.

Температура в северных и западных областях составит +26...+29°C, в центре и на юге +28...+33°C, а на востоке возможно повышение до +32...+35°C.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на неделю и назвали регионы, где резко изменится погода.

А недавно погода удивила жителей и туристов на Буковине — там в августе ударили морозы, а вблизи Говерлы выпал снег.