Погода в Україні на завтра 28 серпня — прогноз від Наталки Діденко

Спека в Києві. Фото: УНІАН

У четвер, 28 серпня, погоду в Україні визначатиме антициклон Mareike. Завдяки переходу вітру на південний та південно-східний напрямки температура почне помітно зростати.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 28 серпня

Протягом дня в більшості регіонів очікується від +25°C до +29°C. На півдні та заході місцями повітря прогріється до +30°C, тоді як на Сумщині й Чернігівщині буде прохолодніше — лише +20...+23°C.

Карта руху циклонів. Фото: Wetterpade

Прогноз погоди в Києві 28 серпня

У Києві 28 серпня прогнозують суху та ясну погоду з температурою близько +25°C.

В Україну повернеться спека вище +30°C

Вже з п’ятниці та до кінця місяця, 29-31 числа, у більшості областей очікується +28...+32°C, а на сході та півдні подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +32...+34°C.

Наталка Діденко повідомила, що спека послабшає лише з 4 вересня, а в південних регіонах — із 7-8 вересня.

Температурна карта України 31 серпня. Фото: Метеопост

Яка буде погода 1 вересня

За попереднім прогнозом погоди від Наталки Діденко, 1 вересня в Україні переважатиме суха погода, лише на заході можливі локальні короткі дощі.

Температура у північних та західних областях складе +26...+29°C, у центрі та на півдні +28...+33°C, а на сході можливе підвищення до +32...+35°C.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень та назвали регіони, де різко зміниться погода.

А нещодавно погода здивувала мешканців та туристів на Буковині — там в серпні вдарили морози, а поблизу Говерли випав сніг.