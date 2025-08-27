Погода в Україні на завтра 28 серпня — прогноз від Наталки Діденко

Антициклон несе спеку до +34°С — прогноз погоди від Діденко
У четвер, 28 серпня, погоду в Україні визначатиме антициклон Mareike. Завдяки переходу вітру на південний та південно-східний напрямки температура почне помітно зростати.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 28 серпня
Протягом дня в більшості регіонів очікується від +25°C до +29°C. На півдні та заході місцями повітря прогріється до +30°C, тоді як на Сумщині й Чернігівщині буде прохолодніше — лише +20...+23°C.
Прогноз погоди в Києві 28 серпня
У Києві 28 серпня прогнозують суху та ясну погоду з температурою близько +25°C.
В Україну повернеться спека вище +30°C
Вже з п’ятниці та до кінця місяця, 29-31 числа, у більшості областей очікується +28...+32°C, а на сході та півдні подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +32...+34°C.
Наталка Діденко повідомила, що спека послабшає лише з 4 вересня, а в південних регіонах — із 7-8 вересня.
Яка буде погода 1 вересня
За попереднім прогнозом погоди від Наталки Діденко, 1 вересня в Україні переважатиме суха погода, лише на заході можливі локальні короткі дощі.
Температура у північних та західних областях складе +26...+29°C, у центрі та на півдні +28...+33°C, а на сході можливе підвищення до +32...+35°C.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень та назвали регіони, де різко зміниться погода.
А нещодавно погода здивувала мешканців та туристів на Буковині — там в серпні вдарили морози, а поблизу Говерли випав сніг.
Читайте Новини.LIVE!