Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео На Буковині вдарив п'ятиградусний мороз — фото

На Буковині вдарив п'ятиградусний мороз — фото

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 12:56
У селі Верхній Яловець у серпні вдарили морози — фото
Машина покрилася інеєм. Фото: Валерій Полянчук

У гірському селі Верхній Яловець на Буковині вранці 25 серпня зафіксували сюрприз від погоди та нетипове для цього часу року похолодання. Температура знизилася до -5°C.

Фото з інеєм опублікував голова Селятинської громади Валерій Полянчук, який мешкає у цьому селі, повідомляє Укрінформ.

Реклама
Читайте також:

На Буковині вдарив мороз 25 серпня

Валерій Полянчук показав фото, як рослини та навіть вкрилися інеєм.

іній
Іній на траві від заморозків. Фото: Валерій Полянчук
мороз у серпні
Іній на плівці. Фото: Валерій Полянчук

Посадовець опублікував знімки у соцмережах, зазначивши, що така погода виглядає дещо дивною, адже останнім часом трималося тепле літо.

заморозки серпень
Градусник 25 серпня: Фото: Валерій Полянчук
Заморозки
Іній на автомобілі. Фото: Фото: Валерій Полянчук

Він пригадав, що у дитинстві на початку вересня його бабуся накривала квіти, щоб вони не змерзли перед святом першого дзвоника.

Нагадаємо, синоптики прогнозують поступове потепління впродовж тижня в Україні. 

А вчора, 24 серпня, урочище поблизу Говерли замело першим снігом. 

погода похолодання Івано-Франківська область погода в Україні заморозки
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації