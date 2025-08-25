У селі Верхній Яловець у серпні вдарили морози — фото

На Буковині вдарив п'ятиградусний мороз — фото
У гірському селі Верхній Яловець на Буковині вранці 25 серпня зафіксували сюрприз від погоди та нетипове для цього часу року похолодання. Температура знизилася до -5°C.
Фото з інеєм опублікував голова Селятинської громади Валерій Полянчук, який мешкає у цьому селі, повідомляє Укрінформ.
На Буковині вдарив мороз 25 серпня
Валерій Полянчук показав фото, як рослини та навіть вкрилися інеєм.
Посадовець опублікував знімки у соцмережах, зазначивши, що така погода виглядає дещо дивною, адже останнім часом трималося тепле літо.
Він пригадав, що у дитинстві на початку вересня його бабуся накривала квіти, щоб вони не змерзли перед святом першого дзвоника.
Нагадаємо, синоптики прогнозують поступове потепління впродовж тижня в Україні.
А вчора, 24 серпня, урочище поблизу Говерли замело першим снігом.
Читайте Новини.LIVE!