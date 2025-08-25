У селі Верхній Яловець у серпні вдарили морози — фото

Машина покрилася інеєм. Фото: Валерій Полянчук

У гірському селі Верхній Яловець на Буковині вранці 25 серпня зафіксували сюрприз від погоди та нетипове для цього часу року похолодання. Температура знизилася до -5°C.

Фото з інеєм опублікував голова Селятинської громади Валерій Полянчук, який мешкає у цьому селі, повідомляє Укрінформ.

На Буковині вдарив мороз 25 серпня

Валерій Полянчук показав фото, як рослини та навіть вкрилися інеєм.

Іній на траві від заморозків. Фото: Валерій Полянчук

Іній на плівці. Фото: Валерій Полянчук

Посадовець опублікував знімки у соцмережах, зазначивши, що така погода виглядає дещо дивною, адже останнім часом трималося тепле літо.

Градусник 25 серпня: Фото: Валерій Полянчук

Іній на автомобілі. Фото: Фото: Валерій Полянчук

Він пригадав, що у дитинстві на початку вересня його бабуся накривала квіти, щоб вони не змерзли перед святом першого дзвоника.

Нагадаємо, синоптики прогнозують поступове потепління впродовж тижня в Україні.

А вчора, 24 серпня, урочище поблизу Говерли замело першим снігом.