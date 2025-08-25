В селе Верхний Яловец в августе ударили морозы — фото

На Буковине ударил пятиградусный мороз — фото
В горном селе Верхний Яловец на Буковине утром 25 августа зафиксировали сюрприз от погоды и нетипичное для этого времени года похолодание. Температура снизилась до -5°C.
Фото с инеем опубликовал председатель Селятинской общины Валерий Полянчук, который живет в этом селе, сообщает Укринформ.
На Буковине ударил мороз 25 августа
Валерий Полянчук показал фото, как растения и даже покрылись инеем.
Чиновник опубликовал снимки в соцсетях, отметив, что такая погода выглядит несколько странной, ведь в последнее время держалось теплое лето.
Он вспомнил, что в детстве в начале сентября его бабушка накрывала цветы, чтобы они не замерзли перед праздником первого звонка.
Напомним, синоптики прогнозируют постепенное потепление в течение недели в Украине.
А вчера, 24 августа, урочище вблизи Говерлы замело первым снегом.
