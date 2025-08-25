В селе Верхний Яловец в августе ударили морозы — фото

Машина покрылась инеем. Фото: Валерий Полянчук

В горном селе Верхний Яловец на Буковине утром 25 августа зафиксировали сюрприз от погоды и нетипичное для этого времени года похолодание. Температура снизилась до -5°C.

Фото с инеем опубликовал председатель Селятинской общины Валерий Полянчук, который живет в этом селе, сообщает Укринформ.

Валерий Полянчук показал фото, как растения и даже покрылись инеем.

Иней на траве от заморозков, фото: Валерий Полянчук

Иней на пленке. Фото: Валерий Полянчук

Чиновник опубликовал снимки в соцсетях, отметив, что такая погода выглядит несколько странной, ведь в последнее время держалось теплое лето.

Градусник 25 августа: Фото: Валерий Полянчук

Иней на автомобиле. Фото: Фото: Валерий Полянчук

Он вспомнил, что в детстве в начале сентября его бабушка накрывала цветы, чтобы они не замерзли перед праздником первого звонка.

Напомним, синоптики прогнозируют постепенное потепление в течение недели в Украине.

А вчера, 24 августа, урочище вблизи Говерлы замело первым снегом.