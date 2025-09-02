Погода в Украине 3 сентября — какие сюрпризы принесет антициклон

Солнечная и сухая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 3 сентября, будет сухая и жаркая погода. Наша страна принадлежит и будет принадлежать завтра области высокого атмосферного давления, антициклону.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 3 сентября

Синоптик рассказала, что 3 сентября повсеместно в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Самая высокая температура воздуха ожидается в южной части и в западных областях нашей страны, там столбики термометров будут показывать +29...+33 °C.

В то же время на севере, центре и на востоке предполагается +24...+29 °C. Немного свежее будет воздух на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине, +22... +25 °C.

Антициклон в Украине 3 сентября. Фото: Наталка Диденко

Погода в Киеве 3 сентября

По данным Диденко, в среду в Киеве будет много солнца и сухой погоды. В течение дня столбики термометров будут показывать +24...+26 °C.

"В ночные часы — уже не июль, дышим свободно, спокойно, спим комфортно. Если нечисть не мешает гудением, температура воздуха ночью +13...+17 °C", — сказала синоптик.

В то же время она рассказала, что сухая погода будет продолжаться и в дальнейшем. Дождей или не будет, или будет немного. Постоянно будет припекать солнце, только ночью возможно похолодание.

Напомним, сегодня ожидается умеренная магнитная буря уровня G2. Она может вызвать сбои в работе радиосвязи и энергосистем и повлиять на самочувствие метеозависимых.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич сказал, когда ожидать первые заморозки. Это может произойти уже в сентябре.