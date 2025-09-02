Погода в Україні 3 вересня — які сюрпризи принесе антициклон

Сонячна та суха погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 3 вересня, буде суха та спекотна погода. Наша країна належить і належатиме завтра області високого атмосферного тиску, антициклону.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 3 вересня

Синоптик розповіла, що 3 вересня повсюди в Україні очікується суха та сонячна погода. Найвища температура повітря очікується у південній частині та в західних областях нашої країни, там стовпчики термометрів показуватимуть +29...+33 °C.

Водночас на півночі, центрі та на сході передбачається +24...+29 °C. Трохи свіжішим буде повітря на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині, +22... +25 °C.

Погода у Києві 3 вересня

За даними Діденко, в середу у Києві буде багато сонця та сухої погоди. Упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть +24...+26 °C.

"У нічні години — вже не липень, дихаємо вільно, спокійно, спимо комфортно. Якщо нечисть не заважає гупанням, температура повітря вночі +13...+17 °C", — сказала синоптик.

Водночас вона розповіла, що суха погода триватиме й надалі. Дощів або не буде, або буде небагато. Постійно припікатиме сонце, лише вночі можливе похолодання.

Нагадаємо, сьогодні очікується помірна магнітна буря рівня G2. Вона може спричинити збої в роботі радіозв’язку й енергосистем та вплинути на самопочуття метеозалежних.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич сказав, коли очікувати перші заморозки. Це може відбутися вже у вересні.