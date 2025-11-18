Почему дни недели имеют такие названия — простое объяснение

Календарь и очки. Фото: Pexels

Дни недели в украинском языке появились не просто так. Они имеют историческое происхождение и связаны с порядковым номером в неделе. Это отличается от многих других языков, где названия происходят от небесных тел или богов.

Почему дни недели имеют именно такие названия

Понедельник

Понедельник — первый день, который приходит после выходных, и именно поэтому он имеет такое название. Это наименование происходит от двух славянских слов — "първъ" и "день". В данные времена украинцы также называли этот день "головою".

Вторник

Второй день недели так же получил свое название из-за порядкового номера. Слово "вторник" происходит от старославянского — "второй". Раньше именно в этот день начинали все важные дела.

Среда

Современное название слова "среда" происходит от "середины" недели. В давние времена наши предки считали этот день сугубо женским. Украинкам было запрещено мыть и расчесывать волосы в среду. Также нужно было придерживаться поста.

Календарь, открытый на планшете. Фото: Pexels

Четверг

Еще издавна этот день считался одним из самых благоприятных для важных дел. Поскольку это четвертый день в неделе, то название пошло именно от этого. Наши предки в четверг ничего не сажали в землю. Это была плохая примета.

Пятница

Название этого дня происходит от числа пять. Украинцы в древности верили, что в пятницу нельзя ничего делать по дому. Кроме того, в этот день было запрещено печь хлеб.

Суббота

Такое название — единственное из всех, не имеющее украинских корней. Оно пришло от еврейского слова "сабат", которое означает "конец работы". Украинцы верили, что те, кто родился в субботу, весь век будут счастливы.

Воскресенье

Название последнего дня недели происходит от древнерусского слова "не дѣлать", то есть "не делать". Наши предки всегда считали, что в воскресенье работать — грех, ведь в этот день все шли в церковь.

