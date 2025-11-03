Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Пять слов, которые сделают ваш украинский более привлекательным

Пять слов, которые сделают ваш украинский более привлекательным

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 09:00
обновлено: 09:05
Привлекательный украинский — какие слова стоит использовать чаще
Девушка с флагом Украины. Фото: Freepik

Украинский язык и так считается одним из самых благозвучных в мире, однако некоторые слова способны добавить ему еще большей привлекательности. Их следует использовать чаще, чтобы людям было приятнее общаться с вами, а ваш украинский язык стал еще интереснее.

Об этом рассказала украинская актриса и диктор Лиза Майская в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Слова, которые добавляют привлекательности

№1 — "Я можу"

В такой фразе звучит уверенность в себе. Именно поэтому стоит использовать слова не "Я спробую" или "Я буду намагатись", а "Я можу". Даже если вы полностью не уверены в своих силах, такая установка придаст веры в себя.

№2 — "Будь ласка"

Эта фраза способна автоматически вызвать доверие у собеседника. Если вы искренне будете обращаться к людям и говорить "Будь ласка" с теплом, с вами будут хотеть общаться все.

№3 — "Я ціную"

Эта фраза даст возможность людям почувствовать, что вы замечаете кого-то кроме себя. Она указывает на эмпатию и искреннее сердце собеседника, поэтому такой личности сразу удается получить благосклонность других.

№4 — "Дякую"

Когда вы благодарите людей, особенно теплым, приятным глубоким голосом, окружающие чувствуют, что вы действительно благодарны. Вероятно, в следующий раз они захотят сделать для вас еще больше.

№5 — то, которое вы выбираете сами

Как отмечает Лиза Майская, пятое слово, которое придаст вашему украинскому языку привлекательности, — это то, что вы выбираете сами. Ведь когда человек говорит от души, даже тишина звучит красиво.

Напомним, ранее мы писали о том, какие крылатые фразы стоит использовать чаще. Они добавят яркости украинской речи.

Также мы рассказывали о том, как правильно говорить — "дякую" или "спасибі". Языковеды дали ответ.

психология украинский язык советы язык слова
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации