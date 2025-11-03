Привлекательный украинский — какие слова стоит использовать чаще

Девушка с флагом Украины. Фото: Freepik

Украинский язык и так считается одним из самых благозвучных в мире, однако некоторые слова способны добавить ему еще большей привлекательности. Их следует использовать чаще, чтобы людям было приятнее общаться с вами, а ваш украинский язык стал еще интереснее.

Об этом рассказала украинская актриса и диктор Лиза Майская в Instagram.

Слова, которые добавляют привлекательности

№1 — "Я можу"

В такой фразе звучит уверенность в себе. Именно поэтому стоит использовать слова не "Я спробую" или "Я буду намагатись", а "Я можу". Даже если вы полностью не уверены в своих силах, такая установка придаст веры в себя.

№2 — "Будь ласка"

Эта фраза способна автоматически вызвать доверие у собеседника. Если вы искренне будете обращаться к людям и говорить "Будь ласка" с теплом, с вами будут хотеть общаться все.

№3 — "Я ціную"

Эта фраза даст возможность людям почувствовать, что вы замечаете кого-то кроме себя. Она указывает на эмпатию и искреннее сердце собеседника, поэтому такой личности сразу удается получить благосклонность других.

№4 — "Дякую"

Когда вы благодарите людей, особенно теплым, приятным глубоким голосом, окружающие чувствуют, что вы действительно благодарны. Вероятно, в следующий раз они захотят сделать для вас еще больше.

№5 — то, которое вы выбираете сами

Как отмечает Лиза Майская, пятое слово, которое придаст вашему украинскому языку привлекательности, — это то, что вы выбираете сами. Ведь когда человек говорит от души, даже тишина звучит красиво.

