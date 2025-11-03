Відео
Україна
П'ять слів, які зроблять вашу українську мову привабливішою

П'ять слів, які зроблять вашу українську мову привабливішою

Дата публікації: 3 листопада 2025 09:00
Оновлено: 09:05
Приваблива українська — які слова варто використовувати частіше
Дівчина з прапором України. Фото: Freepik

Українська мова й так вважається однією з наймилозвучніших у світі, однак деякі слова здатні додати їй ще більшої привабливості. Їх варто використовувати частіше, аби людям було приємніше спілкуватися з вами, а ваша українська мова стала ще цікавішою.

Про це розповіла українська акторка та дикторка Ліза Майська в Instagram.

Читайте також:

Слова, що додають привабливості

№1 — "Я можу"

У такій фразі звучить впевненість у собі. Саме тому варто використовувати слова не "Я спробую" чи "Я намагатимусь", а "Я можу". Навіть якщо ви повністю не впевнені у своїх силах, така установка додасть віри в себе.

№2 — "Будь ласка"

Ця фраза здатна автоматично викликати довіру у співрозмовника. Якщо ви щиро будете звертатися до людей і говорити "Будь ласка" з теплом, з вами будуть хотіти спілкуватися усі.

№3 — "Я ціную"

Ця фраза дасть можливість людям відчути, що ви помічаєте когось окрім себе. Вона вказує на емпатію та щире серце співрозмовника, тож такій особистості одразу вдається здобути прихильність інших.

№4 — "Дякую"

Коли ви дякуєте людям, особливо теплим, приємним глибоким голосом, оточення відчуває, що ви дійсно вдячні. Ймовірно, наступного разу захочуть зробити для вас ще більше.

№5 — те, яке ви обираєте самі

Як наголошує Ліза Майська, п'яте слово, що додасть вашій українській мові привабливості, — це те, яке ви обираєте самі. Адже коли людина говорить від душі, навіть тиша звучить красиво.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які крилаті фрази варто використовувати частіше. Вони додадуть яскравості українській мові.

Також ми розповідали про те, як правильно говорити — "дякую" чи "спасибі". Мовознавці дали відповідь.

психологія українська мова поради мова слова
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
