Приваблива українська — які слова варто використовувати частіше

Українська мова й так вважається однією з наймилозвучніших у світі, однак деякі слова здатні додати їй ще більшої привабливості. Їх варто використовувати частіше, аби людям було приємніше спілкуватися з вами, а ваша українська мова стала ще цікавішою.

Про це розповіла українська акторка та дикторка Ліза Майська в Instagram.

Слова, що додають привабливості

№1 — "Я можу"

У такій фразі звучить впевненість у собі. Саме тому варто використовувати слова не "Я спробую" чи "Я намагатимусь", а "Я можу". Навіть якщо ви повністю не впевнені у своїх силах, така установка додасть віри в себе.

№2 — "Будь ласка"

Ця фраза здатна автоматично викликати довіру у співрозмовника. Якщо ви щиро будете звертатися до людей і говорити "Будь ласка" з теплом, з вами будуть хотіти спілкуватися усі.

№3 — "Я ціную"

Ця фраза дасть можливість людям відчути, що ви помічаєте когось окрім себе. Вона вказує на емпатію та щире серце співрозмовника, тож такій особистості одразу вдається здобути прихильність інших.

№4 — "Дякую"

Коли ви дякуєте людям, особливо теплим, приємним глибоким голосом, оточення відчуває, що ви дійсно вдячні. Ймовірно, наступного разу захочуть зробити для вас ще більше.

№5 — те, яке ви обираєте самі

Як наголошує Ліза Майська, п'яте слово, що додасть вашій українській мові привабливості, — це те, яке ви обираєте самі. Адже коли людина говорить від душі, навіть тиша звучить красиво.

