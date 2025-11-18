Відео
Звідки взялися назви днів тижня — мало хто про це знає

Звідки взялися назви днів тижня — мало хто про це знає

Дата публікації: 18 листопада 2025 17:36
Оновлено: 18:09
Чому дні тижня мають такі назви — просте пояснення
Календар та окуляри. Фото: Pexels

Дні тижня в українській мові з'явились не просто так. Вони мають історичне походження та пов'язані з порядковим номером у тижні. Це відрізняється від багатьох інших мов, де назви походять від небесних тіл чи богів.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Чому дні тижня мають саме такі назви

Понеділок

Понеділок — перший день, що приходить після вихідних, й саме тому він має таку назву. Це найменування походить від двох слов'янських слів — "първъ" і "день". В дані часи українці також називали цей день "головою".

Вівторок

Другий день тижня так само отримав свою назву через порядковий номер. Слово "вівторок" походить від старослов'янського — "второй". Раніше саме в цей день починали всі важливі справи.

Середа

Сучасна назва слова "середа" походить від "середини" тижня. В давні часи наші предки вважали цей день суто жіночим. Українкам було заборонено мити і розчісувати волосся у середу. Також потрібно було дотримуватись посту.

Чому дні тижня називаються так
Календар, відкритий на планшеті. Фото: Pexels

Четвер

Ще здавна цей день вважався одним з найбільш сприятливих для важливих справ. Оскільки це четвертий день у тижні, то назва пішла саме від цього. Наші предки в четвер нічого не садили в землю. Це була погана прикмета.

П'ятниця

Назва цього дня походить від числа п'ять. Українці в давнину вірили, що в п'ятницю не можна нічого робити по дому. Крім того, в цей день було заборонено пекти хліб.

Субота

Така назва — єдина з усіх, що не має українського коріння. Вона прийшла від єврейського слова "сабат", яке означає "кінець роботи". Українці вірили, що ті, хто народився в суботу, ввесь вік будуть щасливими.

Неділя

Назва останнього дня тижня походить від староруського слова "не дѣлати", тобто "не робити". Наші предки завжди вважали, що в неділю працювати — гріх, адже цього дня всі йшли до церкви.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому неправильно казати "доброго дня" українською мовою. Цю помилку допускають дуже часто.

Також ми розповідали про те, що означає українське слово "бігме". Воно знову стає популярним.

психологія українська мова історія цікаві факти дата
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
