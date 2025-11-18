Чому дні тижня мають такі назви — просте пояснення

Календар та окуляри. Фото: Pexels

Дні тижня в українській мові з'явились не просто так. Вони мають історичне походження та пов'язані з порядковим номером у тижні. Це відрізняється від багатьох інших мов, де назви походять від небесних тіл чи богів.

Чому дні тижня мають саме такі назви

Понеділок

Понеділок — перший день, що приходить після вихідних, й саме тому він має таку назву. Це найменування походить від двох слов'янських слів — "първъ" і "день". В дані часи українці також називали цей день "головою".

Вівторок

Другий день тижня так само отримав свою назву через порядковий номер. Слово "вівторок" походить від старослов'янського — "второй". Раніше саме в цей день починали всі важливі справи.

Середа

Сучасна назва слова "середа" походить від "середини" тижня. В давні часи наші предки вважали цей день суто жіночим. Українкам було заборонено мити і розчісувати волосся у середу. Також потрібно було дотримуватись посту.

Четвер

Ще здавна цей день вважався одним з найбільш сприятливих для важливих справ. Оскільки це четвертий день у тижні, то назва пішла саме від цього. Наші предки в четвер нічого не садили в землю. Це була погана прикмета.

П'ятниця

Назва цього дня походить від числа п'ять. Українці в давнину вірили, що в п'ятницю не можна нічого робити по дому. Крім того, в цей день було заборонено пекти хліб.

Субота

Така назва — єдина з усіх, що не має українського коріння. Вона прийшла від єврейського слова "сабат", яке означає "кінець роботи". Українці вірили, що ті, хто народився в суботу, ввесь вік будуть щасливими.

Неділя

Назва останнього дня тижня походить від староруського слова "не дѣлати", тобто "не робити". Наші предки завжди вважали, що в неділю працювати — гріх, адже цього дня всі йшли до церкви.

