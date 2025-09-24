Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Женщины счастливее с более молодыми мужчинами — в чем секрет

Женщины счастливее с более молодыми мужчинами — в чем секрет

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 17:50
Почему женщины счастливее в отношениях с более молодыми мужчинами — неожиданный факт
Эмманюэль Макрон с женой Брижит, которая старше его на 24 года. Фото: Getty Images

Пары, в которых женщина старше мужчины, сейчас встречаются нередко. Психологи отмечают, что в таких отношениях женщины чувствуют себя увереннее и счастливее, чем со сверстниками или старшими мужчинами.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Почему женщины выбирают младших мужчин

Примеров пар, в которых женщины значительно старше мужчин, немало. Например, французская первая леди Брижит Макрон старше своего избранника Эмманюэля Макрона на 24 года. Британский режиссер Сэм Тейлор-Джонсон также в отношениях с меньшим на 23 года актером Аароном Тейлором-Джонсоном.

Психологи отмечают, что хотя и подобные союзы часто не получают поддержки со стороны родных и друзей, женщины в них чувствуют себя лучше, чем рядом с партнерами-сверстниками или старшими мужчинами. На это есть несколько причин.

Чому старші жінки обирають молодших чоловіків
Женщина и мужчина смеются. Фото: Freepik

Равноправие в отношениях

С возрастом женщины становятся более уверенными в себе, а младшие партнеры часто ценят такую зрелость и открытость. Это создает равноправный союз, где влюбленные уважают мысли и пожелания друг друга.

Интимная реализация

Зрелые женщины часто более раскованны в интиме, чем в молодом возрасте. Это позволяет им получать больше удовольствия. Более молодые партнеры способны реализовать пожелания обоих и любят экспериментировать.

Эмоциональная зрелость и честность

Старшие женщины не намерены играть в "любовные игры". Они хотят обрести искренние чувства, построенные на честности и доверии. Молодым мужчинам такой взгляд на отношения очень импонирует, ведь не нужно угадывать пожелания второй половинки, а можно откровенно говорить и легко понимать партнершу.

Чувство собственной силы

Зрелые женщины счастливее в отношениях с молодыми мужчинами, потому что для них - это проявление самоуважения и внутренней силы. Они больше не стремятся соответствовать чужим ожиданиям и позволяют себе жить на полную.

Напомним, ранее мы писали о том, почему пары в домах счастливее тех, кто живет в квартире. На это есть несколько неочевидных причин.

Также мы рассказывали о том, какие фразы может сказать только по-настоящему влюбленный мужчина. Они указывают на искренние чувства.

психология женщины интересные факты мужчины отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации