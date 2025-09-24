Почему женщины счастливее в отношениях с более молодыми мужчинами — неожиданный факт

Эмманюэль Макрон с женой Брижит, которая старше его на 24 года. Фото: Getty Images

Пары, в которых женщина старше мужчины, сейчас встречаются нередко. Психологи отмечают, что в таких отношениях женщины чувствуют себя увереннее и счастливее, чем со сверстниками или старшими мужчинами.

Об этом пишет ТСН.

Реклама

Читайте также:

Почему женщины выбирают младших мужчин

Примеров пар, в которых женщины значительно старше мужчин, немало. Например, французская первая леди Брижит Макрон старше своего избранника Эмманюэля Макрона на 24 года. Британский режиссер Сэм Тейлор-Джонсон также в отношениях с меньшим на 23 года актером Аароном Тейлором-Джонсоном.

Психологи отмечают, что хотя и подобные союзы часто не получают поддержки со стороны родных и друзей, женщины в них чувствуют себя лучше, чем рядом с партнерами-сверстниками или старшими мужчинами. На это есть несколько причин.

Женщина и мужчина смеются. Фото: Freepik

Равноправие в отношениях

С возрастом женщины становятся более уверенными в себе, а младшие партнеры часто ценят такую зрелость и открытость. Это создает равноправный союз, где влюбленные уважают мысли и пожелания друг друга.

Интимная реализация

Зрелые женщины часто более раскованны в интиме, чем в молодом возрасте. Это позволяет им получать больше удовольствия. Более молодые партнеры способны реализовать пожелания обоих и любят экспериментировать.

Эмоциональная зрелость и честность

Старшие женщины не намерены играть в "любовные игры". Они хотят обрести искренние чувства, построенные на честности и доверии. Молодым мужчинам такой взгляд на отношения очень импонирует, ведь не нужно угадывать пожелания второй половинки, а можно откровенно говорить и легко понимать партнершу.

Чувство собственной силы

Зрелые женщины счастливее в отношениях с молодыми мужчинами, потому что для них - это проявление самоуважения и внутренней силы. Они больше не стремятся соответствовать чужим ожиданиям и позволяют себе жить на полную.

Напомним, ранее мы писали о том, почему пары в домах счастливее тех, кто живет в квартире. На это есть несколько неочевидных причин.

Также мы рассказывали о том, какие фразы может сказать только по-настоящему влюбленный мужчина. Они указывают на искренние чувства.