Чому жінки щасливіші у стосунках з молодшими чоловіками — несподіваний факт

Емманюель Макрон з дружиною Бріжит, яка старша за нього на 24 роки. Фото: Getty Images

Пари, в яких жінка старша за чоловіка, зараз зустрічаються нерідко. Психологи зазначають, що в таких стосунках жінки почуваються впевненішими та щасливішими, ніж з однолітками чи старшими чоловіками.

Про це пише ТСН.

Реклама

Читайте також:

Чому жінки обирають молодших чоловіків

Прикладів пар, в яких жінки значно старші за чоловіків, є чимало. Наприклад, французька перша леді Бріжит Макрон старша за свого обранця Емманюеля Макрона на 24 роки. Британська режисерка Сем Тейлор-Джонсон також у стосунках з меншим на 23 роки актором Аароном Тейлором-Джонсоном.

Психологи зазначають, що, хоча й подібні союзи часто не отримують підтримки з боку рідних й друзів, жінки в них почуваються краще, ніж поруч з партнерами-однолітками чи старшими чоловіками. На це є кілька причин.

Жінка та чоловік сміються. Фото: Freepik

Рівноправ'я у стосунках

З віком жінки стають впевненішими у собі, а молодші партнери часто цінують таку зрілість та відкритість. Це створює рівноправний союз, де закохані поважають думки та побажання одне одного.

Інтимна реалізація

Зрілі жінки часто розкутіші в інтимі, ніж у молодому віці. Це дозволяє їм отримувати більше задоволення. Молодші партнери здатні реалізувати побажання обох та люблять експериментувати.

Емоційна зрілість й чесність

Старші жінки не мають наміру грати в "любовні ігри". Вони хочуть знайти щирі почуття, побудовані на чесності та довірі. Молодшим чоловікам такий погляд на стосунки дуже імпонує, адже не потрібно вгадувати побажання другої половинки, а можна відверто говорити та легко розуміти партнерку.

Почуття власної сили

Зрілі жінки щасливіші у стосунках з молодими чоловіками, бо для них — це прояв самоповаги та внутрішньої сили. Вони більше не прагнуть відповідати чужим очікуванням та дозволяють собі жити на повну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому пари в будинках щасливіші за тих, хто живе у квартирі. На це є кілька неочевидних причин.

Також ми розповідали про те, які фрази може сказати тільки по-справжньому закоханий чоловік. Вони вказують на щирі почуття.