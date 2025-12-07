Селфхарм — психолог объяснила, почему люди намеренно вредят своему телу

Девушка в депрессии. Фото: Freepik

Селфхарм — это распространенное явление, которое может иметь разрушительные последствия для здоровья. Игнорировать его ни в коем случае нельзя. Если человек начал наносить физический вред своему телу, это может свидетельствовать о том, что он уже просто не справляется с эмоциями.

Об этом рассказала психолог Алла Линок в Instagram.

Чем опасен селфхарм

Как отмечает психолог, селфхарм — это умышленное причинение себе физической боли. И речь идет не только о порезах или ожогах. Это также могут быть удары кулаками и предметами по телу, вырывание волос, бровей или разрывание ногтями кожи.

"Эта проблема присуща людям всех возрастов и статуса, а не только подросткам, как принято считать. Таким образом люди наказывают себя за несовершенство, пытаются утолить эмоциональную боль, страх, гнев, одиночество после потерь, насилия, пережитого абьюза, ужасов депрессии и ПТСР", — объясняет Линок.

Селфхарм — это не способ покончить с собой или привлечь внимание. Это крик о помощи и свидетельство того, что человек не знает, как справиться с собственными проблемами. Самоповреждение ненадолго утоляет боль и как бы снимает напряжение. Однако в конце концов человек начинает страдать из-за острого чувства вины и отвращения к себе.

"Если не решить проблему, которая привела к селфхарму, все повторится снова и снова. Так незаметно из временной разрядки селфхарм превращается в серьезную зависимость, которая несет опасность для здоровья. Чем дальше — тем больше риска и боли, глубже порезы и шрамы. Человек больше не способен самостоятельно остановиться", — объясняет психолог.

Самоповреждения — это серьезный красный флажок, который указывает на то, что человеку нужна помощь. Если справиться самостоятельно не удается, стоит найти психотерапевта, который подскажет, как выбраться из такой эмоциональной ловушки.

