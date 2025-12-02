Видео
Вашими чувствами манипулируют — как это распознать

Вашими чувствами манипулируют — как это распознать

Ua ru
2 декабря 2025
Манипуляции чувствами — как понять, что вашими эмоциями играют
Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Многие люди оказываются в эмоциональной ловушке из-за токсичных отношений. Резкие перепады настроения, когда за минуту смех резко сменяется слезами, могут свидетельствовать о влиянии манипулятора.

Об этом пишет Cleveland Clinic.

Читайте также:

Как понять, что вашими эмоциями манипулируют

Эмоциональные качели могут возникать из-за манипуляций. Психологи объясняют, что такое случается тогда, когда человек намеренно разрушает эмоциональное равновесие другого. Часто манипуляторы делают это ради собственной выгоды.

Один из наиболее распространенных примеров — когда партнер сначала задаривает и окутывает любовью, а потом резко становится холодным и отстраненным. Такой контраст заставляет вторую половинку чувствовать себя растерянной. В конце концов человек сам ищет способы, чтобы вернуть былую близость.

При этом, как отмечают психологи, эмоциональные качели из-за манипуляций могут возникать не только в романтических отношениях. Часто такая токсичность наблюдается и в отношениях между родителями и детьми, или друзьями.

Понять, что вашими эмоциями манипулируют, можно по нескольким признакам. В частности, присмотритесь к партнеру или близкому человеку, если после общения вы чувствуете уязвимость и неуверенность в себе. Также на токсичность может указывать постоянное эмоциональное истощение или чувство одиночества.

Если вы столкнулись с таким, первое, что следует понимать — это не ваша вина. После этого попробуйте откровенно поговорить с человеком, который негативно влияет на вас. Поймите его цель и возможность продолжения отношений. Если вы видите, что исправляться близкий человек не собирается, не стоит продолжать общение. Самая главная ваша задача — позаботиться о себе и своем комфорте. Только так вы убережете себя от чьей-то эмоциональной игры.

София Ковальчук
Автор:
София Ковальчук
