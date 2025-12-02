Відео
Вашими почуттями маніпулюють — як це розпізнати

Вашими почуттями маніпулюють — як це розпізнати

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 00:30
Маніпуляції почуттями — як зрозуміти, що вашими емоціями граються
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Чимало людей опиняються в емоційній пастці через токсичні стосунки. Різкі перепади настрою, коли за хвилину сміх різко змінюється сльозами, можуть свідчити про вплив маніпулятора.

Про це пише Cleveland Clinic.

Читайте також:

Як зрозуміти, що вашими емоціями маніпулюють

Емоційні гойдалки можуть виникати через маніпуляції. Психологи пояснюють, що таке трапляється тоді, коли людина навмисно руйнує емоційну рівновагу іншої. Часто маніпулятори роблять це заради власної вигоди.

Один з найбільш поширених прикладів — коли партнер спочатку задаровує та окутує любов'ю, а потім різко стає холодним і відстороненим. Такий контраст змушує другу половинку почуватися розгубленою. Зрештою людина сама шукає способи, аби повернути колишню близькість.

При цьому, як наголошують психологи, емоційні гойдалки через маніпуляції можуть виникати не лише в романтичних стосунках. Часто така токсичність спостерігається й у відносинах між батьками та дітьми, чи друзями.

Зрозуміти, що вашими емоціями маніпулюють, можна за кількома ознаками. Зокрема, придивіться до партнера чи близької людини, якщо після спілкування ви відчуваєте вразливість й невпевненість у собі. Також на токсичність може вказувати постійне емоційне виснаження чи відчуття самотності.

Якщо ви стикнулись з таким, найперше, що варто розуміти — це не ваша провина. Після цього спробуйте відверто поговорити з людиною, яка негативно впливає на вас. Зрозумійте її ціль та можливість продовження стосунків. Якщо ви бачите, що виправлятись близька людина не збирається, не варто продовжувати спілкування. Найголовніше ваше завдання — подбати про себе та свій комфорт. Лише так ви вбережете себе від чиєїсь емоційної гри.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який прийом обожнюють маніпулятори. Психологи пояснили, як йому протистояти.

Також ми розповідали про те, які фрази видають маніпулятора. Такі люди вміло керують почуттями інших.

психологія поради маніпулятор маніпуляція стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
